– Dom Development mostra un po’ di brutte sorprese in merito a David Sharma, analityk Trigon DM, cytowany przez PAP. – Spółka konsekwentnie utrzymała marżę brutto na sprzedaży na poziomie powyżej 30 proc. kolejny kwartał z rzędu – dodał.

Zysk brutto na SPRZEDAZY a inaczej mówiąc Zysk dewelopera z uwzględnieniem tylko kosztów samej budowy, czyli bez uwzględnienia kosztów zarządu, Marketingu, kosztówzedkamaniachies Marza pokazuje, ile deweloper zarabia na zbudowaniu i sprzedaży mieszkań bez kosztów niezwiązanych bezpośrednio z SAMA BUDOWA.

me w przypadku Dom Development marża w ciągu roku wzrosła o 1 pp do 32.9 proc. Zkażdego tysiąca złotych firma miała więc 329 zysku, z czego musiała jeszcze spłacić koszty zadłużenia, reklamy, zarządu i utrzymać niesprzedane mieszkania.

Gdyby spółka stosowała takie marże jak w 2020 r. To udałoby się jej zarobić o 20 mln zł mniej, czyli całoroczny zysk brutto per sprzedaży zamiast 625 mln zł wyniósłby 605 mln z. Wynik netto grupy Dom Development, z którego wysoką dywidendę dostaną akcjonariusze, doszedł w ub.r. Rekordowych w historyii spółki 325 mln zł i był o 8 proc. wyższy od dotychczasowego rekordu.

W samym czwartym kwartale ub.r. ta marża spadła do 31,3 proc., czyli spółka sprowadziła ją właściwie do poziomu z 2020 r. Ale warunki rynkowe były już inne.

Sprzedaż nagle się zatrzymała, gdy klienci indywidualni e więksi inwestorzy dostrzegli, że po podwyżkach stóp NBP warunki kredytowe nie będą już tak dobre, jak przy stopach bliachk zoki brechlichk bskich. Deweloperzy sprzedali już łącznie tylko 5,6 tys. mieszkań, czyli o 14 proc. mniej rok do roku.

Wielkiego spadku nie odnotował jeszcze Dom Development, bo trudno za “wielki spadek” uznać taki 3,2-procentowy, co mogło wynikać m.in. z atrakcyjności lokalizacji. Załamała się jednak w czwartym kwartale sprzedaż takich firm jak: Marvipol (-81 proc. rdr), Ronson (-57 proc. rdr), Develia (-27 proc. rdr) i lider rynku Murapol (-25 proc.).





Największym wzrostem sprzedaży w czwartym kwartale ub.r. Może się natomiast pochwalić deweloper Atal, który w całym 2021 r. sprzedał więcej mieszkań niż Dom Development i zajął trzecie miejsce na rynku po Murapolu i Robygu. Atalowi udało się w czwartym kwartale znaleźć kupców na 1039 mieszkań, czym ustąpił tylko Dom Development. a o 26 casi. więcej rok do roku. Dzięki temu spółka zarobiła kwartalnie na czysto najwięcej w swojej historyii, bo 141,5 mln zł. Całoroczny zysk wyniósł 331 mln zł i też dał rekordowy. Jak wyglądała marża brutto na sprzedaży?

Były dużo niższe niż w przypadku Dom Development. W. Kim 2021 pag. wyniosła 27 proc., co oznacza wzrost rok do roku o prawie 7 pp.

Największym spadkowiczem na rynku jest Marvipol, któremu udało się zbyć w czwartym kwartale ub.r. zaledwie 131 mieszkań, czyli o 81 proc. mniej rok do roku. Marża brutto na sprzedaży podskoczyła w tym okresie do aż 33,3 proc., podczas gdy jeszcze w 2020 r. wynosiła 24,5 proc. Marvipol miał stratę netto con czwartym kwartale 2,1 mln zł w porównaniu z zyskiem rok wcześniej 37,3 mln zł. Cały rok zamknął jednak swoim rekordowym zyskiem 95,7 milioni di z, czyli o 19 proc. wyższym rok do roku.

Ciężkie chwile pod koniec roku przeżywał też inny deweloper – Ronson. Sprzedaż w czwartym kwartale spadła mu o 57 proc. rok do roku do zaledwie 111 mieszkań. Trudno Jednak tu winić wysokie marże, bo te wynosiły w ub.r. zaledwie 17.6 proc., czyli o prawie 4 pp mniej rok do roku, z czego w czwartym kwartale 2021 r. wyniosly 16.6 proc.

Najniższe marże udało się realizować na projektach w Szczecinie – zaledwie 7-8 proc., ale także na rozpoczętych w ub.r. progetto Nova Królikarnia na warszawskim Mokotowie za Stegnami, które Ronson sprzedawał z przebiciem zaledwie 11-15-procentowym.

Poza Atal, czterech wymienionych wyżej deweloperów, którzy w czwartek i piątek opublikowali swoje raporty finansowe za 2021 r., informuje o wzroście liczby niesprzedanych w of miesciezka.ń Sviluppo della cupola su Konnick ub.r. miał w ofercie 2,48 tys. niesprzedanych lokaliczyli prawie tyle samo co rok wcześniej, ale już o 664 więcej niż na koniec września ub.r.

W Przybadko Marvipolu liczba niesprzedanych mieszkań wzrosła w ub.r. z 189 fare aż 539zczego Ali Muhammad 269.

Ronson na koniec grudnia ub.r. 745 lokali na sprzedaż, podczas gdy rok wcześniej miał 651. Na koniec września ub.r. Via o ich 604.

Jednocześnie wszystkie te firmy mają do spłaty dług oprocentowany według zmiennej stopy, która rośnie coraz bardziej. Dług trzeba stale reguwać, podobnie jak i koszt utrzymania niesprzedanych lokali.

Jak podał Dom Development w swoim sprawozdaniu rocznym, coraz mniej kupujących decyduje się na kupno mieszkań z wykorzystaniem kredytu. “Trend ten był Widoczny już w 2021 roku – jeszcze w I kwartale transakcje finansowane środkami własnymi stanwiły 40 proc. sprzedaży Grupy, zaś w IV kwartale ich udział wzrósł do 54 – czytamy w raporcie.