Italia, Spagna, Portogallo e Grecia vogliono cambiamenti nella politica energetica dell’UE | I russi vivono | Tra l’altro, ne stiamo scrivendo in una conferenza venerdì dall’Europa.

Madrid

Alleanza Mediterranea. I primi ministri di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia discuteranno oggi della situazione del mercato energetico europeo.

Primo Ministro d’Italia Mario Tracy L’incontro con il Primo Ministro spagnolo è previsto per oggi (18 marzo) a Roma Pedro Sanchezem E il Portogallo Antonio CostaE capo del governo greco Griagos mitsotakis Parteciperà a interviste video poiché gli viene diagnosticata un’infezione da corona.

Data l’incertezza nei trasporti, nell’agricoltura e in altri settori dovuta all’aumento dei prezzi dell’elettricità e del carburante, i primi ministri discuteranno e stabiliranno la loro posizione sugli obiettivi urgenti dell’UE nel settore energetico. Dettagli sotto.

(Fernando Heller | euroefe.euractiv.es | Traduzione Paulina Borovska)

Berlino

Attacco all’Ucraina. Dopo il discorso di ieri di Volodymyr Zhelensky, i media tedeschi hanno condannato il comportamento del governo e dei delegati tedeschi. A loro avviso, Bundestock considerava la sua udienza “un doloroso dovere”. Dettagli sotto.

(Alexandra Krzysztofoszek | EURACTIV.pl)

Vienna

La corruzione degli orecchini di Putin. L’ex ministro degli Esteri austriaco Karin Niesel Dal Partito della Libertà d’Austria (FPÖ) di destra nel 2018. Ospitato da Al tuo matrimonio Vladimir Putin. È stato ora rivelato che Putin ha regalato orecchini di zaffiro del valore di 50.000 PLN come regalo di nozze. Euro. Dettagli sotto.

Stoccolma

Soldi per le vaccinazioni. 21 milioni di corone per i governi locali per vaccinare i rifugiati. Ministro degli Affari Sociali Lena Holangren Il governo svedese ha annunciato ieri che avrebbe stanziato 21 milioni di corone svedesi per vaccinare i rifugiati dall’Ucraina contro il COVID-19. Dettagli sotto.

(Charles Szumski | EURACTIV.com | Trans. Aleksandra Krzysztofoszek)

Vilnius

Più risorse per i militari. La Lituania ha aumentato il suo budget per la difesa e ha chiesto un cessate il fuoco sull’Ucraina.

Ieri in Parlamento sono state approvate due importanti risoluzioni. I membri del parlamento hanno dato al governo il via libera per aumentare la spesa per la difesa di quasi 300 milioni di euro. Questo importo verrà aggiunto 1,2 miliardi di euroVale a dire il budget di difesa originale del paese. Dettagli sotto.

(Tradotto da Giedre Peseckyte | EURACTIV.com, Aleksandra Krzysztofoszek)

PRAGA

Più nucleare. Azienda ceca, parte della Repubblica Ceca (Czech Energetic Javodi) Ha annunciato Gara per la costruzione di una nuova centrale nucleare a Dukovani, con approvazione del governo. Questo investimento è descritto dai politici come il più grande investimento nella storia ceca moderna. Dettagli sotto.

(Ondřej Plevák | EURACTIV.cz)

Bucarest

Romania Contro No-fly zone sull’Ucraina. Il presidente rumeno ha affermato che la no-fly zone può essere applicata solo militarmente e che la Nato non vuole prolungare il conflitto armato. Classe Giovanni Con il suo omologo estone in conferenza stampa a Bucarest அலறேம் கரிசெம்.

Il parlamento estone – Rikigoku – ha invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite ad agire immediatamente per stabilire una no-fly zone in Ucraina per prevenire vittime di massa tra i civili.

Il presidente estone ha riconosciuto che l’istituzione di una no-fly zone metterebbe la NATO e la Russia in conflitto militare diretto.

Ha aggiunto, tuttavia, che la risoluzione parlamentare ha mostrato l’impegno dell’Estonia a fare di più per gli alleati occidentali di quanto stia facendo attualmente l’Alleanza del Nord Atlantico. I due leader hanno chiesto un rafforzamento significativo del territorio orientale della NATO rispetto all’occupazione russa dell’Ucraina e alla sua presenza militare in Bielorussia.

(Bogdan Neagu | EURACTIV.ro I Trans. Monika Mojak)