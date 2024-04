Sport catalano: la prestazione del Real Madrid è molto migliore dall'introduzione del VAR

I grandi allenatori sostengono che il titolo di cui sono più soddisfatti è il campionato, perché a differenza di altre competizioni, per arrivare prima serve costanza agonistica. È una corsa a lunga distanza e di solito vince il migliore. Per questo motivo il Real Madrid ha vinto solo quattro campionati regolari negli ultimi 15 anni, cosa che andava risolta e la verità è che il problema si sta risolvendo, perché con questo campionato che ha vinto in questa stagione, avrà tre campionati titoli. Gli ultimi cinque anni.

È interessante notare che dall'introduzione del VAR le cose sono migliorate molto per la famiglia reale. Il campionato attuale ci ricorda la stagione 2019/20, quando le partite venivano interrotte a causa dell'epidemia e poi riprese senza tifosi, e il finale di stagione fu un brutto arbitrato in cui il gioco ricadde su una sola parte, ovvero il Real Madrid. squadra che è riuscita, grazie ai continui interventi del video arbitro, a superare il Barcellona in classifica.

Questa volta non ce n'era bisogno RaymondadePerché fin dall'inizio l'arbitraggio ha favorito, direttamente e indirettamente, i giocatori di Ancelotti. Fin qui, ma allo stesso tempo, c'è il rigore annullato su Araujo a Getafe per un fallo di mano inesistente di Gavi, o il gol annullato a Joao Felix a Granada per finto fuorigioco di Ferran Torres, o ancora il rigore annullato di Chuameni su Araujo nel primo turno classico a Montjuïc. I classici del Bernabéu sono così moderni che non hanno nemmeno bisogno di essere ricordati.

Questi sono solo quattro esempi delle decisioni che hanno impedito al Barcellona di lottare per il secondo titolo consecutivo in una delle peggiori epoche finanziarie e sportive degli ultimi tempi. È una cosa troppo pesante per essere sociale madridismo Lo ha permesso. Era necessario agire e ha funzionato molto bene. Anche indirettamente, come quando il Girona, prima dello scontro diretto di Madrid, vide indebolirsi la propria squadra nella partita contro la Sociedad, tanto che i catalani non poterono giocare ad armi pari contro la squadra reale. Chiedi anche ad Almeria cosa è successo a Madrid.

La Liga 2023/24 sarà sempre ricordata come la stagione in cui le decisioni arbitrali sono state ancora una volta cruciali per impedire alla squadra reale di fermare la ricostruzione sportiva del Barcellona. ¡Così vince il Real Madrid! [W taki sposób wygrywa Real!]