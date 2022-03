“Ślub od pierwszego wejrzenia 7”. Atak paniki panny młodej przed ślubem

W poprzednich dwóch odcinkach nowej odsłony “Ślubu od pierwszego Wejrzenia” poznaliśmy pary, które poznały się w dniu ślubu. Agnieszka e Bialegostoku poslubia Kamila z Włocławkaun Dorota come Lublina powiedziała “tac” Piotrowi pochodzącemu ze Zduńskiej Woli. Agnieszka e Kamil szybko nawiązali ni porozumienia. Oboje mówili, że czują, jakby znali się od lat. Kolejną uczestniczką eksperymentu społecznego da Dorota, która do tej pory nie miała doświadczenia w relacjach damsko-męskich. Miała poślubić Pawła, który nie mógł się doczekać, aby pozna małżonkę. Para nieznajomych spotkała się na Zamku w Ogrodzieńcu i szybko przypadła sobie do gustu. Dorota ucieszyła się, że jej mąż ma brodę. Piotr nie szczędził pięknych słów wobec urody swojej żony.

“Ślub od pierwszego wejrzenia”. Patrizia io sono Adamo

Maddalena Chorzyuska stwierdziła, że ​​​​Patrycja i Adam będą na siebie pozytywnie wpływać. Za a Karolina Tuchalska-Siermińska powiedziała, że ​​​​to para, którą zestawiła pod kątem charakterologicznym i mood basicnym. Bogusław Pawłowski zgodził się ze swoimi koleżankami iw ten sposób powstała trzecia para, która weźmie ślub. 27 – Letnia Partycja pochodzi z Warszawy28 anni Adam Z Faggio.

Patrycja w czasie spotkania z ekspertką nie mogła uwierzyć, że znaleziono dla niej męża. Wyznała Magdalenie Chorzewskiej, że ciężko jej się zaangażować w relację z płcią przeciwną.







Patrycja odwiedziła mamę i siostrę, aby przekazać im informację o ślubie. Początkowo pani Anna nie przyjęła tej wiadomości na poważnie, ale ucieszyła się, że jej córka wkrótce będzie miała męża.

Mama Patrycji wyraziła nadzieję, że spotka fajnego mężczyznę. Dała ogromne wsparcie córce, podobnie jak jej siostra bliźniaczka Dagmara. Przyszła panna młoda pracuje w piekarni i czerpie z tego przyjemność. Otacza się głównie kobietami e chciałaby mieć w swoim życiu kogoś bliskiego.

Dagmara wyjawiła, że ​​​​jej siostra w przeszłości była w długim związku. Patrycja była bardzo zakochana, partner di ale złamał jej serce. Stwierdziła, że ​​dlatego jej bliźniaczka ma problem zaangażowaniem.







Patrycja i jej “drużyna” udały się, Aby wybrać suknię ślubną. Towarzyszyły jej dwie siostry mama i babcia. Starsza kobieta zasugerowała, żeby na ślubie dziewczyny pojawił się jej ojciec. Zarówno Patrycja, jak i jej mama ostro zareagowały na te słowa. Przed kamerami uczestniczka wyjaśniła, dlaczego nie ma kontaktu z tatą.

“Rodzice się rozwiedli, tata się wyprowadził z domu. Miałyśmy z nim kontakt jak jeszcze byli weparacji i jak się rozwiedli. Straciłyśmy z nim kontaktłyśjak 19”.

W czasie przymiarki sukni ślubnej babcia znów rzuciła komentarzem, który nie przypadł do gustu pannie młodej.

“Zależy jakiego pana młodego zamówiłaś. Lubi Skromne dziewczyny? Chodzi o to, eby się zakochał. Jak lubi księżniczki, a co powie? – zapytala.







Karolina Tuchalska-Siermińska spotkała się z Adamem, aby przekazać mu, że znaleźli dla niego żonę. Rozmowę zaczęła od zapytania, czy uczestnik ma garnitur. Stwierdził, że go nie posiada, ale nie zamierza pójść do ślubu w dresie. Wyznał, że jest jaskoczony informacją o rychłym ślubie.

Adama podobnie jak Patrycję życie nie rozpieszczało. Stracił ojca, gdy mia zaledwie 5 lat. Wychowała go mama, z którą wciąż mieszka. Właśnie ją jako pierwszą poinformował, że znaleziono dla niego żonę. Pani Urszula była zaskoczona, że ​​​​stało się to tak szybko. łzami w oczach mówiła costume:







Chociaż z Zagodu jest kucharzem, to zdecydował się porzucić taką pracę i został kamieniarzem. Brak szczęścia w miłości upewnił go, że sam nie znajdzie sobie żony.

“W tym wszystkim najgorsze było to, że wiedziałem, że nie mam obok siebie tej osoby.

Adam powiedział, że pragnie się ustatkować i założyć rodzinę. Stwierdził, że czuje się znacznie lepiej, kiedy kogoś ma. Chłopak w przeciwieństwie do innych uczestników eksperymentu udał się sam, aby wybrać lubny garnitur. Później zaprezentował Vai, Mami.







“Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ślub Patrycji e Adama

O ile Patrycja przybyła do Ogrodzieńca w towarzystwie bliskich i znajomych ad Adam przybył sam do Miasteczka, w którym miał odbyć się ślub. Sam musiał poradzić sobie ze spinkami do koszuli e swoim samochodem przyjechał na miejsce ceremonii. W urzędzie czekali tylko jego mama, świadek i jego partnerka. Babcia Patrycji szybko zwróciła na to uwagę, a mama Adama mówiła, że ​​​​skromna reprezentacja jest spowodowana obowiązkami zeroodowymi.







Patrycja w dniu ślubu była bardzo zdenerwowana. Siostra próbowała ją uspokajać i mówiła, żeby przestała płakać. Panna młoda przed ślubem mówiła, że ​​​​bardzo się boi. Do urzędniczki poprowadził ją brat jej mamy, który jechał z Patrycją w miejsce ceremonii. Gdy już dotarli na miejsce Patrycja dostała ataku paniki in nie była pewna, czy jest w stanie wejść i spotkać przeszłego męża. Ostro zwróciła się do towarzyszy:







“Ślub od pierwszego wejrzenia”. Dorota Peltro

Urzędniczka opowiedziała młodej parze il mitico o duchach, aby później przejść do zawarcia związku małżeńskiego. Dorota zdecydowała się na odważny krok e postanowiła przyjąć nazwisko męża. W poprzednich edycjach tylko raz zdecydowała się zmienić nazwisko w dniu ślubu. Piotr pozostał przy swoim nazwisku, a ich dzieci będą nosić nazwisko pana młodego.







Dorota w Drodze na wesele chciała się upewnić, czy Piotr nie jest zły na to, że przyjęła jego nazwisko. Pan młody odrzekł, że jest w pozytywnym szoku. Później dodał:

Oboje przyznali, że są podekscytowani. Dorota powiedziała przed kamerami, że była mocno zdezorientowana przed wejściem na salę weselną. Mimo wszystko Piotr był dla niej oparciem i dodawał jej otuchy.

Paweł poprosił swoich gości weselnych, aby zamiast kwiatów i wina w ramach prezentu ślubnego przynosili karmę dla zwierząt. Jego żona była zachwycona tym pomysłem.







“Ślub od pierwszego wejrzenia”. Agnieszka e Kamil

Małżonkowie podczas wesela coraz śmielej okazywali sobie czułość. Trzymają się za ręce, un jedno szuka drugiego. Agnieszka swierdziła, że ​​​​czuje się bezpiecznie przy mężu. Kamil zauważył, że jego żona jest kochającą osobą, szczerą i godną zaufania. Para zaczęła dostrzegać swoje cechy wspólne. Ich mamy również znalazły wspólny język.







Agnieszka zaczęła żartovać, że dispari kontrolę mężowi w sprawie ich wspólnego życia. Zwróciła uwagę, że znajomi męża szybko ją zaakceptowali. Kamil przyznał, że nie mają oporów przed bliskością. Można było to zauważyć, gdy para miała kroić tort weselny. Zdecydouanie to nie był pocałunek w police.







