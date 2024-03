Sindrome dell'Avana. Qual è la misteriosa malattia che colpisce gli americani?

La mente dell'ambasciatore



Una ricerca innovativa che ha coinvolto il più grande gruppo affetto dalla sindrome dell'Avana fino ad oggi è stata condotta da scienziati del National Institutes of Health del governo, e i risultati sono stati pubblicati nell'ultimo numero del Journal of the American Medical Association. Lo studio ha coinvolto 86 dipendenti pubblici statunitensi all'estero e le loro famiglie che hanno manifestato i primi sintomi di AHI in media 80 giorni prima (sebbene questo gruppo includesse anche persone che si erano ammalate solo due settimane prima). Gli scienziati hanno anche selezionato un gruppo di controllo di 80 persone della stessa età che svolgevano occupazioni simili, ma che non presentavano sintomi della sindrome dell'Avana. Entrambi i gruppi sono stati sottoposti ad esami approfonditi dell'udito, dell'equilibrio, della vista, neuropsicologici e del sangue. Innanzitutto, il cervello di tutti i partecipanti è stato attentamente ripreso utilizzando la risonanza magnetica funzionale ad alta risoluzione, alla ricerca di eventuali deviazioni dalla norma.

Si scopre che non ci sono tali deviazioni. Il team di neurologi e radiologi non ha trovato prove significative di danni cerebrali rilevabili attraverso una risonanza magnetica. Ciò non significa che le persone con la sindrome dell’Avana si inventino quando parlano di mal di testa o disturbi dell’equilibrio. “Questi sintomi sono molto reali e causano interruzioni significative nella vita delle persone colpite dalla malattia”, ha affermato in un comunicato stampa il dottor Leighton Chan, direttore medico del National Institutes of Health Clinical Center.

Secondo gli scienziati, i risultati ottenuti non significano che in precedenza non vi fossero anomalie nel funzionamento del cervello delle persone con la sindrome dell'Avana. “È possibile che soffrano degli effetti dell'evento che ha portato ai loro sintomi, ma la lesione non ha causato i cambiamenti di neuroimaging a lungo termine che di solito si osservano dopo un grave trauma o un ictus. Ci auguriamo che questi risultati siano affrontato”, conferma il dottor Carlo Pierpaoli dell'Istituto Nazionale di Bioingegneria per immagini. Bioengineering, autore principale dell'ultimo studio, ha sollevato preoccupazioni sull'associazione dell'AHI con gravi alterazioni neurodegenerative nel cervello.

Tuttavia, la verità è che oggi non tutti i casi di danno cerebrale possono essere rilevati da scienziati e medici. – Stiamo ancora lavorando su diversi biomarcatori di danno cerebrale, che vanno dai cambiamenti nel neuroimaging ai biomarcatori, cioè diverse sostanze presenti nel sangue di un paziente che possono indicare oggettivamente un danno alle cellule nervose. Oggi non disponiamo ancora di marcatori precisi in grado di rilevare piccoli danni e determinarne la posizione – afferma la dott.ssa Natasa Blik, neurologa dell'Università di medicina di Varsavia. Maria Skłodowska-Curie a Varsavia.

Onde attraverso il cervello



Gli ultimi risultati del National Institutes of Health sono sorprendenti perché ricerche precedenti hanno dimostrato esattamente il contrario: effetti reali di danni di origine sconosciuta nel cervello delle persone con la sindrome dell’Avana. È stato scoperto nel 2019 in diplomatici malati da un team multidisciplinare di specialisti del Center for Brain Repair, della Dalhousie University e della Nova Scotia Health Authority di Halifax. Tuttavia, il numero di persone coinvolte nello studio era molto piccolo: 26 persone in totale, compreso un gruppo di controllo di persone sane.

I ricercatori di Halifax hanno identificato un'area danneggiata del cervello responsabile, tra le altre cose, della memoria, della concentrazione e del ciclo sonno-veglia, e hanno poi esaminato come questa area potrebbe essere danneggiata. Si scopre che la causa potrebbe essere il contatto con le neurotossine presenti, ad esempio, nei pesticidi o negli insetticidi.

Le persone con la sindrome di Havana sono fisicamente sane ma presentano sintomi di disturbo da stress post-traumatico, depressione e stanchezza cronica

Gli scienziati hanno scoperto che Cuba ha lanciato un’aggressiva campagna di controllo delle zanzare dal 2016 per fermare la diffusione del virus Zika. Durante questo periodo, le ambasciate hanno spruzzato attivamente negli uffici, così come all’interno e all’esterno delle residenze diplomatiche, a volte cinque volte più del solito. I dati dell'ambasciata canadese mostrano che l'irrorazione veniva effettuata ogni due settimane, ha riferito la stazione radio canadese CBC. È quindi possibile che i componenti tossici dello spray si siano accumulati nel cervello dei diplomatici provocando mal di testa, disturbi del sonno e dell'equilibrio o nausea.

Tuttavia, l’irrorazione all’Avana non spiega l’emergere della sindrome dell’Avana in Asia o in Europa. Gli scienziati stanno quindi cercando altre cause per questa insolita epidemia, compreso il coinvolgimento di un tipo sconosciuto di arma. Una delle maggiori preoccupazioni riguarda un possibile attacco da parte delle forze antiamericane che utilizzano onde radio o microonde, simili a quelle che riscaldano il cibo nel microonde. Questa ipotesi è stata avanzata nel 2018 dal Prof. Beatrice Alexandra Golomb dell'Università della California, San Diego. In un articolo pubblicato su Neurocomputation, ho concluso che i sintomi sperimentati dalle vittime della Sindrome dell'Avana potrebbero essere causati da onde radio pulsate o microonde di un tipo sconosciuto di arma.

– Anche in questo caso è difficile confermare o escludere chiaramente l’ipotesi, perché non disponiamo di strumenti per rilevare gli effetti di tali attacchi nel corpo umano – afferma il dottor Blake. Forse la sperimentazione sugli animali potrebbe aiutare. Come ha scoperto Politico nel 2023, rappresentanti dell’esercito americano hanno incaricato gli scienziati della Wayne State University di Detroit di condurre test su 48 manguste, che sarebbero state bombardate con onde radio e poi esaminate per sintomi simili alla sindrome dell’Avana. I risultati non sono ancora noti e l'organizzazione pro-animali PETA è già coinvolta nel caso.

Gli scarafaggi innamorati attaccano



Viene preso in considerazione anche l'attacco con suoni aspri. Doug Ferguson e Kate Husband, due diplomatici che hanno lavorato a Cuba nel 2016, erano convinti che i loro sintomi fossero collegati a uno strano suono acuto e penetrante proveniente dalle finestre della loro casa all'Avana. In un'intervista con NBC News, Ferguson ha fornito questo audio registrato sul suo telefono. “Era molto più forte di quello della registrazione, ed è andato avanti per molto tempo, ed era impossibile scappare”, dice Kate Husband nella stessa intervista.

Ma risolvere il mistero delle voci che i diplomatici sentono all’Avana potrebbe essere molto semplice. Come hanno suggerito i biologi Alexander Stubbs dell’Università della California a Berkeley e Fernando Montealegrez dell’Università di Lincoln in Inghilterra, i suoni registrati all’Avana sono semplicemente i suoni dei grilli che producono toni eccezionalmente alti e forti per attirare le femmine. I ricercatori hanno analizzato gli schemi vocali del file condiviso dai diplomatici e hanno scoperto che assomigliano molto ai canti di diverse specie di scarafaggi. Quindi hanno confrontato questi modelli con le registrazioni dei richiami di questi insetti trovati nei Caraibi e hanno scoperto che il modello vocale della registrazione corrispondeva perfettamente ai richiami del grillo indiano dalla coda corta. Anurogrillus celerinictus.

E così il piccolo grillo, di cui nessuno tranne i biologi aveva mai sentito parlare, è diventato un eroe mediatico in tutto il mondo nel gennaio 2019. Ma questo non ha avvicinato gli americani alla soluzione del mistero dei diplomatici malati. Tuttavia, nel 2023 hanno annunciato ufficialmente che era improbabile che la sindrome dell’Avana fosse causata da forze antiamericane.

Controllare l'isteria



O forse è tutto nella testa delle vittime della Sindrome dell'Avana? I medici non escludono questa possibilità e uno studio condotto da specialisti del National Institutes of Health ha dimostrato che, mentre le persone con la sindrome dell’Avana sono fisicamente sane, presentano sintomi di disturbo da stress post-traumatico, depressione e stanchezza cronica, il che è confermato da test psicologici. L’unica domanda è se i sintomi della Sindrome dell’Avana abbiano causato a queste persone lo sviluppo di disturbo da stress post-traumatico o depressione, o viceversa, i disturbi depressivi e d’ansia hanno causato sintomi neurologici? In breve, cosa è venuto prima?

– È difficile dirlo chiaramente oggi, perché è possibile che queste persone siano state esposte ad un unico trauma che ha già causato questi sintomi, ma il fattore causale è già passato, e la continuazione dei sintomi può avere solo un significato psicologico base – dice il medico. .Blake. Neurologi e psichiatri conoscono bene questi casi. -Li chiamiamo disturbi di conversione. Questi sono i casi, ad esempio, in cui una persona cerca aiuto a causa della paresi della mano o dell'intorpidimento del corpo e non ci sono problemi organici e neurologici. Allora supponiamo che sia la psicologia del paziente a causare sintomi fisici così forti – spiega il dottor Blake.

O forse abbiamo a che fare con quella che comunemente viene definita isteria di massa? Anche questo non è escluso, soprattutto perché casi simili sono stati osservati più volte in tutto il mondo. Ad esempio, nel 1983 in Cisgiordania si verificò una “epidemia” di svenimenti tra ragazze adolescenti e soldati palestinesi. I palestinesi accusarono gli israeliani di usare armi chimiche per sterilizzare le donne in Cisgiordania, e Israele a sua volta cominciò a temere una misteriosa neurotossina palestinese. Studi successivi hanno dimostrato che anche se il 20% delle donne aveva inizialmente dei fattori che causavano lo svenimento, il restante 80% sveniva senza alcun motivo fisico.

– Forse nel caso degli abitanti dell'Avana, all'inizio qualcuno ha avuto sintomi dovuti a qualche disturbo fisico, e il resto delle persone, lavorando in condizioni di stress – perché il soggiorno in una struttura a Cuba non è considerata molto sicura – hanno iniziato ad avere questi sintomi sono sintomi in te stesso – si chiede il dottor Blake.

Le persone sotto stress soffrono spesso di diversi disturbi fisici e tendono ad attribuirli a malattie gravi. – La chiamiamo distorsione cognitiva o, colloquialmente, autoavvolgimento – spiega Katarzyna Vak, psicologa clinica del Centro per l'aiuto mentale comunitario di Varsavia. – La nostra mente può produrre diversi sintomi fisici e lo stress psicologico o lo stress è uno dei fattori che grava notevolmente sul sistema nervoso centrale. In questo caso, mi sembra che la portata della sindrome dell’Avana sia troppo ampia per parlare solo di fattori psicologici, dice Katarzyna Vak.

Naturalmente, indipendentemente dal fatto che queste malattie siano organiche o psicologiche, le persone soffrono e hanno bisogno di aiuto. Tutto quello che devi fare è trovare la causa e adattare il trattamento di conseguenza, afferma il dottor Blake. Attualmente, le vittime della Sindrome dell’Avana possono contare solo su un risarcimento in denaro equivalente a uno stipendio annuo.