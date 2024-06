Si preannuncia un’estate da record per il turismo

Si preannuncia un’estate da record per i turisti in Italia. Secondo le previsioni, tra giugno e agosto i turisti prenoteranno complessivamente 216 milioni di pernottamenti in alberghi, pensioni e villaggi turistici. Quasi la metà di questi posti saranno occupati da stranieri. I polacchi sono anche i principali turisti stranieri.

Secondo il Centro Studi sul Turismo di Firenze, quest’estate il numero degli ospiti nelle strutture ricettive ufficiali in Italia sarà superiore dell’1,5% rispetto allo scorso anno, un successo per l’intero settore.

Un aumento significativo delle presenze riguarda soprattutto i turisti stranieri, compresi i polacchi. Vengono menzionati insieme a tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, austriaci, britannici e brasiliani. E si prevede che il numero di americani continuerà a crescere.

I turisti italiani e stranieri visiteranno più che l’anno scorso le città storiche, tra cui Roma, Firenze e Venezia, dove l’ingresso nel centro storico in giorni selezionati fino a metà luglio prevede il pagamento di una tariffa di 5 euro. Non restare lì per la notte.

Anche le città costiere tendono ad avere più turisti; In molti di essi le festività natalizie sono già iniziate.

Molti turisti provenienti da tutto il mondo soggiornano a Roma. Secondo il settore alberghiero oggigiorno circa l’80% dei letti sono occupati.

La Città Eterna vive un vero e proprio boom turistico più di sei mesi prima dell’inizio dell’anno santo, durante il quale sono attesi oltre 30 milioni di pellegrini.

Silvia Vysocca di Roma