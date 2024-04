Servizi logistici e consulenza professionale. Incontriamoci #aGdynia

La prossima settimana si terranno due eventi interessanti presso l'Università WSB Merito Gdynia. Il primo (15/04) dal titolo “La logistica del futuro” – organizzato in occasione della Giornata mondiale della logistica – sarà una vera chicca per chi è interessato alla logistica moderna e alle possibilità dell'intelligenza artificiale. “Competenze e bisogni dal punto di vista dello studente, del datore di lavoro e del career counselor” (04/16) è un incontro che costituirà un'eccellente opportunità per arricchire la conoscenza dei partecipanti e costruire una forte comunità di career counselor. La partecipazione agli eventi è gratuita.







Logistica del futuro: innovazione e rivoluzione tecnologica





Il settore della logistica svolge un ruolo importante nella società moderna e nell’economia globale. Il 15 aprile si celebra la Giornata mondiale della logistica È un’eccellente opportunità per saperne di più su questo campo molto importante che influenza il modo in cui funziona il mondo e anche per riflettere sul suo futuro.

In occasione di questa festa WSB Merito Università di GdyniaL'azienda che fornisce soluzioni educative innovative nel campo dei servizi logistici ha preparato un evento dal titolo “La logistica del futuro”. Sarà un'eccellente opportunità per apprendere e sperimentare in prima persona come la tecnologia moderna sta rivoluzionando questo settore.

I partecipanti all'evento riceveranno conferenze e workshop che li aiuteranno a capire come le nuove tecnologie possono cambiare il volto della logistica. Gli esperti parleranno di soluzioni rivoluzionarie rese disponibili grazie all'uso dell'intelligenza artificiale o della tecnologia della realtà virtuale. Workshop pratici sui tag RFID ti daranno un'idea di come questi piccoli ma potenti dispositivi possono rivoluzionare, tra gli altri: la gestione della catena di fornitura o il controllo degli accessi. L'evento sarà anche l'occasione per vedere come ingredienti alimentari apparentemente ordinari possano trasformarsi in qualcosa di veramente unico grazie all'utilizzo di adeguate tecniche logistiche.

L'incontro è rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori, ma chiunque sia interessato alla logistica e alle nuove tecnologie è il benvenuto.

condivisione Lì all'evento gratuitoMa a causa dei posti limitati È necessaria la prenotazione. (Fino all'11 aprile) all'indirizzo e-mail: kancelaria-gdynia@gdansk.merito.pl.

Quando?

Lunedi, 15 aprile, tempo. 9.00-15.00.







Dove?

WSB Merito Università di Gdynia, Sh. Olinska 35/37.





Il programma dettagliato dell'evento potete trovarlo su:

https://www.merito.pl/gdynia/aktualnosci/ologistyka-przyszlosci-wez-udzial-w-wydarzeniu.



"Competenze e bisogni dal punto di vista dello studente, del datore di lavoro e del consulente di carriera"





Scegliere un percorso professionale è una delle decisioni di vita più importanti che i giovani devono affrontare. In tempi di crescente diversità delle professioni e di un mercato del lavoro in continua evoluzione, il sostegno in questo settore è diventato cruciale.

WSB Merito Università di Gdynia insieme a Ufficio Regionale del Lavoro Vi invitiamo a Danzica a partecipare ad un incontro per consulenti professionali nelle scuole dal titolo: “Competenze e bisogni dal punto di vista dello studente, del datore di lavoro e del consulente di carriera”.

L'evento prevede di includere:

Lezioni frontali tenute da esperti in vari campi del career counseling, che ti permetteranno di conoscere le ultime tendenze e le migliori pratiche,

Un dibattito che servirà come spazio per lo scambio di opinioni ed esperienze.

Una sessione di networking che rappresenta un’opportunità per stabilire connessioni preziose,

Workshop che consentono l'uso pratico di nuovi strumenti utilizzando l'intelligenza artificiale.





L'incontro sarà un'eccellente opportunità per arricchire le conoscenze e le competenze dei partecipanti, nonché per costruire una forte comunità di consulenti di carriera.

condivisione Lì all'evento gratuitoma si applica Posto prenotato.

Quando?

Martedì, 16 aprile, tempo. 10.00-15.00.



Dove?

WSB Merito Università di Gdynia, Sh. Olinska 35/37.





Il programma dettagliato dell'evento e la registrazione possono essere trovati su:

https://www.merito.pl/gdynia/aktualnosci/spotkanie-dla-doradcow-zawodowych-prelekcje-debata-warsztaty.

L'evento si è svolto sotto il patrocinio onorario del maresciallo della prefettura della Pomerania Mieczyslaw Struk E il capo di Gdynia Wojciech Szczorek.