Scoperta scioccante: i bambini si fidano più dei robot che degli umani

Un gruppo di ricerca internazionale ha scoperto che questo fenomeno si verifica non solo nel mondo immaginario, ma anche nella realtà. Lo studio, che ha coinvolto 111 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, ha dimostrato che questi bambini Si fidano di più dei robot e capiscono quando le macchine commettono errori. Da dove nasce l’idea di questo studio?

Da bambini, quando impariamo a conoscere il mondo, dobbiamo assorbire un’enorme quantità di nuove informazioni e separare i fatti dalla finzione, quindi i ricercatori dietro questo nuovo studio volevano scoprire come riceviamo informazioni da una varietà di fonti in tenera età. Hanno anche posto la domanda Come i bambini scelgono chi imparare di fronte a testimonianze contrastanti.

I bambini sono stati divisi in diversi gruppi e poi mostrati loro Video di robot e umani che taggano oggetti diversi – Alcuni di loro sono conosciuti dai bambini, altri non lo sono affatto. Sono stati fatti tentativi per dimostrare l’affidabilità degli esseri umani e dei robot dando nomi errati a oggetti conosciuti, ad esempio chiamando un piatto un cucchiaio. In questo modo, i ricercatori sono stati in grado di manipolare la percezione dei bambini riguardo a chi potevano fidarsi.

Sebbene sia gli esseri umani che i robot siano affidabili, i giovani erano più propensi a chiedere ai robot i nomi di nuovi oggetti e ad accettare le loro etichette come reali. Cosa c’è di più, I bambini erano più propensi a preferire i robot quando veniva loro chiesto con chi avrebbero condiviso segreti, con chi avrebbero voluto essere amici e con chi avrebbero voluto essere insegnanti.

Anche le opinioni dei bambini sugli agenti che commettono errori differiscono: hanno scelto un agente umano inaffidabile per eseguire intenzionalmente determinate azioni piuttosto che un robot che commette errori. Questi risultati suggeriscono che le percezioni dei bambini sull’affidabilità del robot differiscono dalle loro valutazioni sulla sua idoneità come partner di interazione sociale e sulla sua agenzia percepita.

C’erano differenze individuali nelle risposte: I bambini più grandi si fidavano delle persone più dei bambini più piccoli, ma solo quando il robot si dimostrava inaffidabile Rispetto agli umani. Nel complesso, i risultati hanno mostrato che i bambini credono che i robot affidabili siano più affidabili degli esseri umani affidabili.









Un settore in cui questa ricerca potrebbe essere utile è l’istruzioneSoprattutto in un mondo in cui i bambini sono sempre più circondati dalla tecnologia. I ricercatori non hanno chiesto perché i bambini credono che ci si possa fidare più dei robot che degli umani. Inoltre, le interazioni video non sempre riflettono accuratamente le interazioni nel mondo reale, quindi è necessario uno studio che includa le interazioni dal vivo per confermare i risultati.

Ciò che rende esattamente preferibile un robot rimane una questione aperta

Concludono i ricercatori.