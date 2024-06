Sciopero alla fine della conferenza. Jasmine Paolini ha parlato con Interia in polacco. Si rivolse a Iga Świątek

Yasmin Paolini sta giocando il torneo della sua vita sui campi in terra battuta parigini. Fino all’anno scorso, le sue prestazioni erano nella media nei tornei del Grande Slam, ma per diversi mesi è stata citata insieme all’intera galassia dei migliori tennisti.

Yasmine Paolini e giornalista Intrea. Conclusione pazzesca della conferenza stampa

In primo luogo, ha inviato un segnale molto ottimista all’Australia, concludendo la competizione al quarto turno. E ora, a Parigi, si sta comportando incredibilmente bene. Mercoledì ha provato una sensazione di felicità indescrivibile. Per la prima volta nella sua carriera è arrivata tra le prime quattro in uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Inoltre, è già noto che farà una straordinaria ascesa nella classifica WTA. È già chiaro che nell’ultima classifica si classificherà almeno al decimo posto.

I risultati di Paolini sono apprezzati anche nel nostro Paese. Tutto perché in questa fase del torneo individuale, oltre a Iga Swiatek, abbiamo anche un giocatore di origini polacche. La madre di Jasmine è polacca e suo padre è italiano, ma ha anche radici africane (il padre di sua madre è ghanese).

Paolini ha fatto sentire a tutti quanto fosse forte il suo legame con il paese di sua madre, così come con la sua amata nonna di Łódź, con la quale trascorreva le vacanze in tenera età.

Ho deciso che durante la conferenza stampa avrei cercato di aspettare il momento in cui avrei potuto scambiare con lei qualche parola nella nostra lingua madre. Il compito è apparso rischioso fin dall'inizio, perché il conduttore del convegno aveva inizialmente dichiarato che la prima parte si sarebbe tenuta in inglese e la seconda in italiano.

Quando in sala c’erano solo giornalisti italiani, ho deciso di fare il mio tentativo. Ho alzato la mano, il microfono è andato verso di me e gli ho chiesto in inglese se potevo fare a Paolini un paio di domande in polacco. Yasmine ha subito sorriso e la coordinatrice dell’evento mediatico ha chiesto all’atleta se non avesse problemi in merito e lei ha risposto affermativamente.

Jasmine Paolini in polacco: “Potrebbe essere difficile”. Poi ne è seguito un dialogo

“Può essere difficile”, ho iniziato rassicurante, e i giornalisti italiani si sono guardati, mentre il dialogo tra noi è iniziato. Jasmine cominciò a rispondere in un polacco impeccabile.

– Sono decisamente solidale con la Polonia. Quando ero giovane andavo ogni anno a casa di mia nonna. Ricordo molte cose di quel periodo: sono diventato pensieroso e per un momento sono passato all’inglese. – Non so cos’altro posso dire. Ho molto di quel periodo… – E in quel momento ho cominciato a cercare la parola giusta, e in soccorso sono arrivati ​​i giornalisti italiani.

– Ricordi… – disse ad alta voce Yasmine, e uno dei giornalisti italiani le suggerì la parola “ricordi” in inglese. – esattamente. Questo è quello che succede quando si parlano tre lingue contemporaneamente – ha riso Paolini, e con lei metà della sala si è riempita di suoi connazionali. Anch’io sono scoppiato a ridere.

Poi, rispondendo alla mia domanda, Paolini cominciò a usare l'inglese. -Ho dei ricordi davvero belli di quel periodo di mia nonna. È una parte molto importante della mia vita, soprattutto da ragazza. A quel tempo guardavo i cartoni animati in lingua polacca in TV e mia nonna mi viziava con il cibo polacco

Quando è iniziata una conversazione meno formale, ho “contrabbandato” un’altra frase che desiderava. “Ora nutriamo grandi speranze, tra virgolette, nella finale polacca, se tu e Iga Swiftek poteste affrontarvi in ​​finale. Sarebbe fantastico”.

Jasmine è poi passata di nuovo alla modalità polacca. – Sì, ne sarei molto felice. In semifinale sarà difficile, ma ci proveremo. Grazie! – rispose un atleta molto simpatico.

Arthur Jacques, Parigi

Gelsomino Paolini/Alain Jockard/AFP/Agenzia di stampa francese