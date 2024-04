“Science4Business – Science for Business” – Il Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore annuncia il reclutamento dei partner del progetto

Il progetto mira ad aumentare l'efficacia delle attività degli organismi di ricerca nel campo della cooperazione con il settore imprenditoriale, anche attraverso la commercializzazione dei risultati del lavoro di ricerca e sviluppo. Il bando di concorso si svolge sulla base del bando annunciato dal Ministro della Scienza e prosegue fino al 24 maggio 2024.

Le attività legate all'attuazione della missione includeranno partner che condurranno attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, identificando e sviluppando ulteriormente soluzioni con potenziale di commercializzazione, ampliando la conoscenza sul ruolo del trasferimento tecnologico nella scienza e nell'economia nelle organizzazioni di ricerca madri e stabilendo una cooperazione con il mondo economico. ambiente attraverso il trasferimento di conoscenze dal settore dell’istruzione superiore all’economia.

La partnership garantirà inoltre un accesso prioritario alla formazione specialistica, che sarà condotta nell'ambito del Task n. 2 del progetto “Science4Business – Science for Business”.





Gli organismi di ricerca possono svolgere il compito in modo indipendente o in consorzio.

Il budget stimato del progetto per l’Attività 1 “Incubatore di sviluppo” è di 124 milioni di PLN.

Tali fondi potranno essere utilizzati per coprire le spese sostenute in relazione alla realizzazione delle attività per un periodo di 5 anni, ovvero dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.

I dettagli relativi al reclutamento possono essere trovati su Annuncio del Ministro della Scienza.

