Sam Madison e Patrick Serten sperano di riportare i delfini alla ribalta

USA Today Sport

I fan dei Dolphins non hanno avuto molto di cui tifare per molti anni e le ultime settimane sono state probabilmente il punto più basso del franchise. Ma la buona notizia è arrivata a Sam Madison e Patrick Sertin.

Il loro ritorno al franchise ha ricordato un periodo più felice e la speranza che arrivino giorni migliori.

I Dolphins hanno riunito la migliore coppia di terzini della squadra nello staff tecnico sotto la guida del nuovo allenatore Mike McDaniel e del coordinatore difensivo di ritorno Josh Boyer.

Madison servirà come allenatore in corsa/coordinatore del gioco di passaggio e Sartin come assistente difensivo.

“Solo Un sogno diventato realtàMadison ha detto mercoledì, tramite Hal Habib da Posta di Palm Beach. “Non avresti mai pensato che una cosa del genere si sarebbe realizzata.”

Madison ha giocato con i Dolphins per nove stagioni, realizzando 31 intercettazioni e quattro Pro Bowl. Sertain ha trascorso sette stagioni con la squadra, realizzando 29 intercettazioni e tre Pro Bowl.

Ora, i vecchi amici stanno cercando di vincere di nuovo con i delfini.

“Sarebbe divertente riportarla in cima”, ha detto Sartin. “Questo è ciò che non vediamo l’ora… questa organizzazione non vede l’ora di tornare al top e speriamo di poterlo fare”.