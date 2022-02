Riepilogo delle voci: piani della WWE Hall of Fame, partita dei McMahon, ritorno di Asuka e altro!

Speculare sulle voci che circondano il wrestling professionistico è il passatempo preferito di molti fan, forse secondo solo a guardare le partite. In questa rubrica quotidiana, diamo un’occhiata alle ultime indiscrezioni suscitate dal mulino delle voci sul wrestling professionistico.

Promemoria importante: le voci sono solo voci. Niente di tutto ciò è confermato come un dato di fatto, sta solo circolando nel mulino delle voci sul wrestling professionistico. Tracciamo l’accuratezza delle voci in una funzione settimanale chiamata Rumor Look Back che puoi trovare qui. Ricorda, prendi tutto con le pinze.

Le voci di oggi:

lotta Le affermazioni secondo cui The Undertaker è entrato nella Hall of Fame come candidato solista quest’anno sono state prese in considerazione, ma ciò non è accaduto. Sembra che presto verranno annunciati altri nomi per la categoria di quest’anno.

secondo Osservatore di wrestlingVince McMahon contro Pat McAfee sarà un “evento completo di fumo e specchio” e hanno ancora molti biglietti in vendita a notte, quindi stanno cercando di fare tutto il possibile per farlo.

PW dentro Nota che c’è una speranza interna per il ritorno di Asuka questo mese, ma “non c’era nulla di creativo in lei”.

per ogni scelta di combattimentoDi recente abbiamo visto Big E su un veicolo a quattro ruote perché WWE e Mattel hanno presto un nuovo gioco in uscita.

Tornado partita a squadre di sei giocatori Rivoluzione È stato cambiato, secondo Battagliero Lui sceglie. La partita originale non avrebbe visto la partecipazione di Isiah Kassidy e Sammy Guevara, ma non è stata fornita alcuna motivazione per apportare la modifica.

