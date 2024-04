Ricicla le foto. To pierwszy taki zakład w Polsce

“La nostra tecnologia oscurante e da laboratorio riduce gli elementi estranei attraverso l'uso di vetro, alluminio, rame, rame, acciaio e acciaio. Ecco perché li utilizzate. Alcuni articoli convenzionali possono essere riciclati e smaltiti, Questa tecnologia è korzystna dla środowiskaNon devo preoccuparmi di nulla, non devo preoccuparmi, non posso usarlo, non riesco ad avere abbastanza energia” – non posso farci niente.