Retro Studios anticipa un nuovo aggiornamento

giornata giornalistica Metroid Prime 4 È stato quasi impossibile per i fan di Nintendo Switch presentarsi, ma sembra che le cose potrebbero cambiare presto. Lo sviluppatore Retro Studios ha aggiornato il banner sul suo account Twitter con una nuova opera d’arte raffigurante il protagonista Samus Aran. Lo sviluppatore aggiorna raramente il suo account Twitter; L’ultimo tweet risale al 27 gennaio, quando Retro ha condiviso un paio di lavori e, prima ancora, lo sviluppatore non ha twittato da dicembre 2020. La nuova immagine potrebbe suggerire che l’annuncio sta finalmente arrivando dopo tutto questo tempo!

L’immagine dell’account Twitter dell’azienda è disponibile di seguito.

(Foto: studi retrò)

Retro Studios è il team responsabile dello sviluppo dei primi tre giochi Metroid Prime. Metroid Prime 4 È stato annunciato per la prima volta da Nintendo all’E3 2017, ma inizialmente Retro Studios non sarebbe stato coinvolto. Nel gennaio 2019, Nintendo ha annunciato che lo sviluppo del gioco stava ricominciando, con Retro ora al suo timone. Nei tre anni successivi, Nintendo ha avuto pochissime informazioni disponibili. La società ha brevemente menzionato il gioco all’E3 2021 durante un annuncio Terrore Metroidma non è stato ancora mostrato alcun filmato di gioco, nessuno screenshot e non si parla di una finestra di rilascio.

Quest’anno ricorre il 20° anniversario dell’originale Metroid Primeche ha debuttato su Nintendo GameCube il 18 novembre 2002. Dato che Nintendo ha già rivelato una serie di importanti giochi rilasciati quest’anno, è altamente improbabile che Metroid Prime 4 Apparirai in tempo per quell’anniversario. Tuttavia, c’erano una serie di voci Informazioni sul remaster HD del primo giocoE sembra che potrebbe apparire su Switch nella seconda metà dell’anno. Forse l’annuncio sarà accompagnato da alcune informazioni concrete in merito Metroid Prime 4, ma non c’è modo di esserne sicuri. Per ora, i fan dovranno essere entusiasti di questa nuova opera d’arte rivelata!

