Gli studi sui piccoli nematodi che vivono a Chernobyl non hanno mostrato danni significativi al loro DNA, ha riferito la rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Il disastro della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986 ha trasformato la regione nell’area più inquinata della Terra – e i livelli di radiazioni sono ancora elevati in molti luoghi quasi quarant’anni dopo. I residenti sono stati evacuati, ma molte piante e animali vivono ancora nella zona.

Negli ultimi anni, i ricercatori hanno scoperto che alcuni animali che vivono nella zona di esclusione di Chernobyl – un’area di 2.600 chilometri quadrati nel nord dell’Ucraina entro un raggio di 30 chilometri dall’impianto – differiscono fisicamente e geneticamente dalle loro controparti in altre parti del paese. . Quindi sono sorte domande sull'effetto delle radiazioni sul DNA. Un improvviso cambiamento nell’ambiente ha portato alla selezione di specie, o addirittura di individui all’interno di una specie, che sono naturalmente più resistenti alle radiazioni ionizzanti?

nuovo Esame Una ricerca condotta dal team di Sofia Tinturi della New York University in collaborazione con scienziati ucraini ha dimostrato che l'esposizione cronica alle radiazioni a Chernobyl non ha danneggiato i semplici genomi dei microscopici vermi che vivono lì oggi: i nematodi. Come sottolineano gli autori, ciò non significa che l’area sia sicura, ma indica che i vermi che si riproducono rapidamente sono altamente resistenti.

“Questi vermi vivono ovunque e vivono velocemente, quindi attraversano decine di generazioni di evoluzione prima che un tipico vertebrato raggiunga la maturità sessuale”, ha affermato Matthew Rockman, professore di biologia alla New York University e autore principale dello studio.

Lavorando con scienziati in Ucraina e colleghi negli Stati Uniti – tra cui il biologo Timothy Musso dell’Università della Carolina del Sud, che studia gli effetti delle radiazioni dei disastri di Chernobyl e Fukushima – Tintori e Rockman hanno visitato la zona di esclusione di Chernobyl nel 2019 per vedere se le radiazioni era avvenuto. oppure no. Effetto rilevabile sui vermi presenti nell'area. Portavano contatori Geiger per misurare i livelli di radiazione locale e dispositivi di protezione individuale per proteggersi dalla polvere radioattiva, e raccoglievano vermi da campioni di terreno, frutta in decomposizione e altra materia organica. I vermi sono stati raccolti da siti in tutta la regione con diversi livelli di radiazioni, da quelli equivalenti a New York City (radioattività trascurabile) a siti pericolosi per gli esseri umani con elevati livelli di radiazioni paragonabili allo spazio.

Dopo aver raccolto campioni sul campo, il team li ha portati al laboratorio di Musso in un'ex casa residenziale a Chernobyl, dove hanno isolato centinaia di nematodi dal terreno e dai frutti. Da lì, gli scienziati si sono recati in un hotel a Kiev, dove hanno utilizzato microscopi da viaggio per isolare e coltivare ciascun verme. Dopo essere tornati al laboratorio di New York, continuarono a studiare i vermi, che in parte comportavano il loro congelamento.

“Possiamo congelare i vermi e poi scongelarli per la ricerca successiva. Ciò significa che possiamo interrompere lo sviluppo in laboratorio, cosa impossibile nella maggior parte degli altri modelli animali, ma è molto utile quando vogliamo confrontare animali che hanno avuto storie evolutive diverse, “, ha osservato Rockman.

Nella loro analisi, gli scienziati si sono concentrati su 15 nematodi di questo tipo Cipolle di Oshios. Hanno sequenziato i genomi di 15 vermi di Chernobyl e li hanno confrontati con i genomi di cinque individui Oh cipolle Da altre parti del mondo.

Nonostante l’utilizzo di diversi metodi di analisi, non è stato possibile rilevare danni da radiazioni nel genoma dei vermi di Chernobyl.

“Ciò non significa che Chernobyl sia sicura, ma piuttosto che i nematodi sono animali molto resistenti e possono resistere a condizioni difficili”, ha osservato Tintori. “Inoltre, non sappiamo da quanto tempo ciascuno dei vermi che abbiamo trovato fosse nella zona, quindi non possiamo essere sicuri del livello di esposizione di ciascun verme e dei suoi antenati negli ultimi 40 anni.”

I risultati forniscono agli scienziati indizi su come la riparazione del DNA varia da persona a persona, nonostante la sua semplicità genetica Oh cipolle Potrebbe portare a una migliore comprensione della variabilità naturale negli esseri umani.

“Ora che sappiamo quali razze Oh cipolle Tintori ha sottolineato che questi ceppi sono più sensibili e più resistenti ai danni al DNA e possiamo usarli per scoprire perché alcune persone sono più esposte agli agenti cancerogeni di altre.

Paolo Wernicke

BMW/AGT/