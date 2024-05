Relacja z drugiego mondo Polsat Hit Festival [ZDJĘCIA]

Grande concerto ai nostri giorni senza recitazione di Majki Jeżowskiej, która porwała sopockie tłumy

Concerto Najsłabiej wypadł “Diamentowy”, in un meraviglioso pezzo artistico, in cui potrebbe essere il miglior solista della Polonia

La parte principale di “Debiutowali w Polscie” è stata scelta tutta in una storia impeccabile.

Ottieni questo fantastico articolo da Onetu Mega

Ulteriori informazioni su questo argomento One Premium

Il Polsat Hit Festival organizza numerosi concerti durante tutta la giornata. Attraverso queste altre battute, i riflettori sono puntati sul braccio di Gulek che si annuncia, grazie alla serie “Debiutowali w Polsacie” che ne trae energia. Non scegliere nessun artista che sia bello, sia su tela che su un prodotto, presentando grandi opere d’arte o addirittura producendo altra arte.

Bab/Adam Warzawa Sebastian Karpel-Polica



In caso contrario, il gruppo avrebbe potuto essere in grado di raggiungere il successo. Zwłaszcza szlageriami “Radio Ciao” o “Kamień z napisem Love”. Abbiamo potuto dare un’occhiata all’atmosfera che circonda la scena in cui Edward Miszczak posa in un busto. Zresztą, zawsze, kiedy w Zakopanem wybrzmi góralska muzyka, to trudno ludzi ściągną z parkietu. “Kiebyś ty” e “Pójdę boso” Zakopower non possono essere jednak nikogo z ławeczek sopockiego amfiteatru.

La sceneggiatura iniziale è eseguita da Krzysztofowi Zalewskiemu, che ha suonato il microfono di Macieja Rocka: “Jakaś taka sztywna to była rozmowa. Ja myslałem ż e sobie naprawdę pogadamy”. Mettendo in risalto gli assoli “Annusza” e “Kochaj”, viene raccontata la cronaca, in modo che possa andare avanti, man mano che i relatori entrano nel piano del progetto. “Nie wyglądasz za dobrze” – Puoi tenere conferenze solo dopo 21 giorni.

Bab/Adam Warzawa Anya Dabrowska



Koncepcja przypomnienia starych nagrań z “Idola”, “Must Be The Music” czy polsatowskich festiwali był naprawdę kłkiem niezłą Formula. Dobrze było wrócic do debiutanckich występów Ani Dąbrowskiej e przypomnić sobie, dlaczego as Polska uległa jej wrżliwości. Durante il funzionamento, premere “Z tobą nie umiem wygrać” o “Porady na zdrady”. Gli ospiti sono stati accolti dal kuba badas, dove sono stati lanciati “Byłaś serca biciem” e “Leniwego diabła”, dove sicuramente sarebbe stata Andrzeja Zauchy.

Dormiamo bene la notte. Panowie è stato pubblicato su “Rock & Rollin’ Love” o “To The End”. Mi sono messo al lavoro per creare un grande concerto. Nella scena fantastica, Alicji Janosz, Moniki Brodki e Szymona Wydry sono stati scelti da Eweliny Flinty. Non dovete preoccuparvi di quale potrebbe essere il nome diffuso “Debiutowali w Polsacie”, così tutti diventano più piccoli e si attengono esattamente ad esso.

Bab/Adam Warzawa Bianca



Il concerto “Diamentowy” è stato cantato da Blanca della radio szlagierem “Solo”. Non scegliere di frammentare l’audio in una parte del dispositivo in modo da poterlo eliminare o cancellare. Divertiti a ballare danze complesse. Quando inizi a ballare, fai una pausa di ballo e ne sarai felice. Farmaci con l’aiuto di Smolasty, in modo che non sia necessario perdere peso, non c’è nulla di cui preoccuparsi. “Duże oczy” e “Pijemy za lepszy czas” suonano i numeri di tłumy.

Bab/Adam Warzawa Krzysztof Zalewski



Tutto quello che devi fare è giocare a Disco Polo nella stessa scena e otterrai i premi individuali Zbigniewowi Wodeckiemu, ma in Polsat Hit Festiwal potrebbe essere il caso. Dato che il telefono non dispone di un “Wyglądasz Idealnie”, è stato sviluppato tramite i servizi YouTube per un importo di 190 milioni di dollari, il che è un fenomeno davvero impressionante. Dai un’occhiata a una scena di testo breve ma ben progettata che attira l’attenzione degli utenti.

Bab/Adam Warzawa Proprietario del Montana



Un concerto di 40 minuti di Malik Montana prevedeva una combinazione della musica pesnik “Preasure make Diamonds” e “Dior” o “Głosy w głowie”. Il rapper non si è arreso ed è stato inviato all’organizzatore per scrivere la sua lettera all’Opera Leśnej. La verità è che l’hip hop e la buona musica Sheba sono le ultime novità in fatto di musica pop.

Potrebbe benissimo essere così, dato che Rockwim è interpretato da Maika Jesowska. Bo wystarczyły pierwsze kilka linijek przeboju “Najpiękniejsza w klasie”, di wszystkich rozruszać. Cosa ti dice questa leggenda: “Hulali po polu i pili kakao”? Dalej było jeszcze lepiej, bo kiedy Majka śpiewa, że ​​​​“Wszystkie dzieci nasze są” in modo che non scelga di smettere di lavorare in kącie.

Bab/Adam Warzawa Majka Giwoska



Non esitate a contattarci. Tutto ciò che fu pubblicato fu la scritta “Na plaży fajnie jest”, “Od rana mam dobry humour”. “Na raz na dwa” e “Laleczka z saskiej porcelany”. La leggendaria Krystyna Prońko dołączyła do gwiazdy, della canzone wspólnie wyśpiewać “On nie kochał nas”. Mi sono divertita moltissimo in questo meraviglioso momento di festa.

Potrebbe non essere possibile evidenziare il concerto “A ja wolę moją mamę!”. Ecco perché il pubblico non ha idea di cosa fare! Mostra Tak się robi sopockie! È prodotto da un artista ora “Bawimy się w życie” composto da Malika Montagne.

Bab/Adam Warzawa Maika Giojewska Kristina Bronko



“Męskie granie/Wodecki Twist” per il progetto, dove viene utilizzato in modo insolito. “Chałupy Welcome To” è stato tradotto da Wiktor Dyduła e Paulina Przybysz. Ho cercato la storia di Zbigniewa Wodeckiego, creata da Kamil Pater. To on zresztą odpowiadał za allszystkie przeróbki toworów orstatniego concertu.

“Zacznij od Bacha” è stato ora creato da Paulina Przybysz, che si stava dirigendo verso Piotra Odoszewskiego. Sistars pubblica il mondo naturale su “Rzuć to wszystko, co złe”. Minimum zgromadzonego w Perze Leśnej mowiły tylko jedno — szystkim brakuje nam niezwykłych melodii, które zostawił po sobie Wodecki. Per utwory, które zawsze będą brzmiały świetnie.

Bab/Adam Warzawa Natalia Przybysh



“Izolda” nella traduzione di Wiktora Waligóry e Natalii Przybysz è un filo sottile del momento magico reale, così come la caricatura. In szczęście viene creata una cronologia di Wiktor Dyduła piosenką “Znajdziesz mnie znowu”. Nistety Waligóra non ha ascoltato la canzone “Nad wszystko uśmiech twój”. Momentami można było odnieść wrżenie, że młody piosenkarz tak bardzo skupiał się na wokalnych ozdobnikach, że całkowicie gubił sens textu. “Panny mojego dziadka” Dawida Tyszkowskiego è sposata con il suo giovane figlio, ma non è perfetto.

Nessuno si è appropriato della melodia originale, ma ascoltando la colonna sonora rappresentata da Wodeckigo Ralph Kaminski, poiché ascolta la traduzione non c’è motivo di preoccuparsi. Allo stesso tempo viene visualizzata l’abilità con cui puoi ospitare gli artisti partecipanti. Camille Pater ha iniziato a produrre musica pop leggendaria, ascoltando musica che non avresti mai ascoltato. Se il pubblico guardava oltre, diventava altrettanto bizzarro. Questo articolo è stato scritto da “Lubię wracć tam, gdzie byłem” ed è stato pubblicato nell’applicazione originale.

Bab/Adam Warzawa Polina Przybyč



Prendo był drugi dzień Sopot Hit Festiwal. In caso di problemi non potrai fare nulla. Un concerto completo, in cui il concerto potrebbe svolgersi, ma in questo momento viene creata la leggendaria Opera Leśna, dove viene eseguito il famoso spettacolo musicale leggendario, che poi non viene più eseguito. Rozrywka kończy się bowiem tam, gdzie na scene wkracza niezamierzony kicz.

Tra i meravigliosi artisti presenti al Super Festival, amano la musica, apprezzano la musica, il talento e il canto. Trudno jednak nie denść wrżenia, ż gdyby nie genialne recital Andrzeja Piasecznego oraz Majki Jeżowskiej, to poziom imprezy byłby naprawdę średni. Se non hai bisogno di un grande concerto, puoi decidere di partecipare a un concerto che dura tutto il giorno.