Recuperare il ritardo con INT JC Jackson incombe con un segno di franchising

JC Jackson sa che questo è il suo momento di approfittarne. Si sta solo chiedendo se sarà con i Patriots o no.

Jackson Martedì ha detto alla NBC Sports Boston che i Patriots non erano stati in contatto con lui per un nuovo contratto dalla fine della stagione.

“Penso che si sentano come se non avessero bisogno di me”, ha detto Jackson. “Penso di non poter essere così importante per loro. So di esserlo, ma non me lo fanno vedere.”

Martedì segna il primo giorno in cui i club NFL possono contrassegnare la franchigia dei loro giocatori. Si stima che il marchio Angles pagherà uno stipendio garantito di un anno di circa $ 17 milioni nel 2022.

Jackson ha detto che sarebbe stato disposto a giocare sulla carta se i Patriots avessero preso quella strada.

“Adoro il gioco”, ha detto. “Se mi taggano, andrò lì e giocherò”.

I club della NFL hanno tempo fino all’8 marzo per designare i giocatori con franchigie o trasferimenti. Mentre Jackson ha ammesso che giocherà con la carta, il suo obiettivo è arrivare a una squadra dove sa che avrà l’opportunità di trascorrere i prossimi quattro o cinque anni.

Jackson ha detto che i Patriots lo hanno contattato per estendere il contratto per tutta la stagione 2021. Sebbene all’epoca non fosse stato raggiunto alcun accordo, Jackson ha detto che non c’erano rancore dalla sua fine per il risultato.

“Erano tutte cose positive”, ha detto. “Volevo concentrarmi sulla palla in quel momento. Volevo finire la stagione nel modo giusto. Non sono riuscito a tornare su di loro”.

Jackson ha giocato la stagione 2021 in un’offerta per il secondo round che è stata firmata la scorsa stagione per $ 3,38 milioni. Da incredibile debuttante, Jackson ha trascorso i primi tre anni della sua carriera da giocatore con stipendi base di $ 480.000 (2018), $ 570.000 (2019) e $ 750.000 (2020).

Jackson ha fatto il Pro Bowl e ha vinto il titolo All-Pro della seconda squadra per la sua prestazione nel 2021. Ha concluso la seconda stagione nella NFL con otto intercettazioni. Nessun giocatore ha avuto più scelte di Jackson (25) dal 2018.

All’inizio di ottobre, un dirigente dell’AFC ha detto alla NBC Sports Boston che Jackson potrebbe essere spinto come uno dei suoi primi cinque calci d’angolo in questa stagione.

“Venticinque anni”, ha detto il funzionario. “Un prodotto come tutti gli altri.”

Un contratto nella fascia di $ 18 milioni all’anno che lo porterebbe davanti a Bills Corner Tre’Davious White ($ 17,3 milioni a stagione) e dietro Saints Corner Marshon Lattimore ($ 19,4 milioni) e Ravens Corner Marlon Humphrey ($ 19,5 milioni). Il contratto per mettere il mercato in un angolo ora è un accordo quinquennale da 100 milioni di dollari che Galen Ramsey ha firmato con i Rams.

Secondo Pro Football Focus, Jackson si è classificato terzo tra gli angoli della NFL in termini di punteggio medio consentito (52,4).

Il prossimo Podcast di Pats: Mike Tannenbaum su JC Jackson: i Patriots ‘devono tenerlo’ | Ascolta e F.unbasso | Guarda su YouTube

Mike Tannenbaum, ex direttore generale dei Jets e CEO di lunga data della NFL Il podcast “The Next Pats” ha detto la scorsa settimana Che i Patriots devono trovare i soldi per mantenere Jackson. Dopo aver speso somme record nell’ultima bassa stagione, i Patriots sono attualmente impostati per essere nella metà inferiore della lega in termini di spazio di copertura disponibile.

“Devi tenerlo”, disse Tannenbaum. “Fa girare la palla. Paghi un premio per questo. Ovviamente hanno lasciato andare Stefon Gilmore. Può giocare una squadra da uomo a uomo e ha buoni piedi. Ma soprattutto, ha abilità con la palla e per me, è molto importante perché stai parlando di chi dovresti essere.” Pagare e non pagare.

La prova è che i Patriots vogliono mantenere Jackson e hanno due settimane per decidere se vogliono o meno usare il franchise. Se scelgono di usare il tag, i Patriots possono guadagnare un po’ di tempo nel nuovo anno di campionato (che inizia il 16 marzo) per negoziare un accordo a lungo termine con Jackson.

Se Jackson dovesse arrivare al mercato, ci si aspetta l’angolo di free agent più pagato in questa bassa stagione, grazie in parte alla scarsità di superstar disponibili. L’ex compagno di squadra Stefon Gilmore e Carlton Davis di Tampa Bay, potrebbero essere le prossime due scelte più calde sul mercato.

“Qualunque cosa accada accadrà”, ha detto Jackson. “Lo prendo giorno dopo giorno. Ma è ora che io venga pagato. È ora di essere pagato per Mr. INT.”