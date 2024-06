Quote e pronostici Svizzera vs Italia Euro 2024 (29/06/24)

Aggiungi un commento

Quote Svizzera vs Italia (29/06/2024)

Gli analisti dei bookmaker promuovono la vittoria degli italiani con una quota di circa 2,40, mentre scommettendo sulla vittoria della nazionale svizzera potrete moltiplicare il vostro deposito con una quota di circa 3,30.

Partenza per la Svizzera – verso le 15.30

Probabilità per un pareggio: circa 3,10

Corso per l’Italia – 2,40 circa

Svizzera – Italia consigli sulle scommesse

Prima della partita Svizzera-Italia, scommetterei che l’Helvetii non perderà nei tempi regolamentari e che non vedremo più di 3 gol in 90 minuti (la quota per una situazione del genere è 1,80 per Fortuna).

Gli svizzeri non hanno ancora perso una partita in questo Campionato Europeo

La nazionale svizzera ha concluso la fase a gironi imbattuta e, con un po’ di fortuna, potrebbe battere i padroni di casa di Euro 2024 nel terzo turno (la Germania ha pareggiato nell’ultima partita della serata). Gli svizzeri giocano duro in difesa, ma hanno troppi attaccanti privi di talento e fantasia e secondo me saranno un avversario ingrato per qualsiasi squadra del torneo. Nel 2016, la Svizzera ha superato gli ottavi di finale agli Europei (la Polonia ha vinto ai rigori), è stata eliminata ai rigori nei quarti di finale contro la Spagna nel campionato precedente, e non mi sorprenderei se finisse in Germania. I primi otto del torneo.

I campioni d’Europa sono arrivati ​​miracolosamente agli ottavi

I campioni d’Europa in carica possono dire di essere stati molto fortunati poiché hanno battuto per la prima volta gli albanesi con un colpo di fortuna e uno splendido gol negli ultimi secondi dei tempi supplementari contro i croati li ha portati alla fase a eliminazione diretta. Gli italiani giocano lenti e sciatti, quindi secondo me non faranno colpo in questa partita. Certo, la Squadra Azzurra è una squadra competitiva, ma secondo me gli svizzeri sono molto più bravi e non dovrebbero perdere nei tempi regolamentari, e la competizione stessa potrebbe trasformarsi in un esclusivo prodotto “calcistico”.

Dove vedere Svizzera-Italia?

Sabato 29 giugno si giocherà la partita tra Svizzera e Italia. La partita allo Stadio Olimpico di Berlino inizierà alle 18:00 e la copertura in diretta sarà disponibile su TVP 2, TVP Sport e sull’applicazione mobile TVP, con la coppia di telecronisti Dariusz Szpakowski e Grzegorz Mielcarski.

