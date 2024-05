Quando l’apprendimento incontra il divertimento alla Siedles University. Ancora picnic (foto)

Nell’ambito della celebrazione del 55° anniversario della Siedles University il 18 maggio,

Campus in ul. Nella Żytnia 39 a Siedlce si è tenuta una gita scientifica con l’università.

Studenti e collaboratori della Siedles University hanno preparato numerose attrazioni per gli abitanti della città. Ognuno può trovare qualcosa per se stesso. Tante le sorprese che aspettavano i piccoli partecipanti, tra divertimento, animazione, giochi e attività all’aria aperta. Puoi guardare negli occhi di un ragno e scoprire i segreti del mondo degli artropodi e dei batteri, partecipare a esperimenti chimici e risolvere enigmi matematici, nonché entrare nella realtà virtuale grazie alla tecnologia della realtà virtuale fornita da specialisti IT.

Molto apprezzate sono state l’esposizione delle erbe aromatiche dei campi e dei prati in cucina e in medicina, gli strumenti meteorologici e l’esposizione dei microgreens.

C’era un percorso sensoriale per i nostri animali domestici e gli esperti hanno condiviso le loro conoscenze sul comportamento e sul primo soccorso degli animali domestici. 30 partecipanti hanno partecipato alla competizione sportiva Hobby Horse.

Vengono organizzate competizioni sportive per promuovere uno stile di vita sano.

Competizioni sportive internazionali, alle quali hanno partecipato studenti provenienti da diversi paesi del mondo che studiano all’università nell’ambito del programma Erasmus +. I brani divertenti hanno incoraggiato molti partecipanti a partecipare alle lezioni di fitness Zumba. Per gli amanti dell’attività fisica in versione più tranquilla, corsi di “salute della colonna vertebrale” e nordic walking per principianti con istruttori.

Oltre a goderti l’escursione, potrai rinfrescare le tue conoscenze e partecipare a seminari di primo soccorso e dimostrazioni di soccorso medico. La Diet and Nutrition Clinic della wwS University ha fornito analisi della composizione corporea e consigli su un’alimentazione sana. Si sono svolti laboratori sulla prevenzione del cancro.

Lo studio di bellezza mobile è stato organizzato in collaborazione con il Complesso della Scuola Secondaria N. 5 metri. Il generale Sikorsky a Siedles.

Sono stati inoltre organizzati laboratori di medicina legale, test di conoscenza sulla sicurezza nazionale e internazionale, seminari di autodifesa e dimostrazioni di combattimento corpo a corpo.

C’era anche un campo del periodo dell’insurrezione di gennaio, dove si può vedere un’esposizione di repliche di armi e uniformi dell’insurrezione, durante la prima guerra mondiale, la guerra polacco-bolscevica fino alla seconda guerra mondiale. L’escursione si è conclusa con un “evento esplosivo” – una ricostruzione di un combattimento in cui sono state utilizzate armi originali a polvere nera del IX secolo.

Il piacere musicale sono state le esibizioni dei solisti del coro accademico “Vocalis” e dei bambini dell’accogliente asilo musicale “Nutka”.

Preside Miroslav Minkina Ha già invitato i residenti alla prossima edizione del picnic del prossimo anno.

le immagini: Alessandro Scommes