W styczniu iw lutym 2024 r. do zwolnień zwolnień zgłoszono tylu pracowników, ilu w całym 2023 r. – Podaje Mateusz Kęsek z Grodzkiego Urzędu Pracy w rozmowie z next.gazeta.pl.

Per jednak ni konik. Con il marchio “Gazeta Wyborcza” il gruppo comprende anche la strana PepsiCo di Cracovia. Almeno 200 persone. Lovekrakow.pl fornisce le informazioni necessarie, poiché il gruppo include piani per Octopus Energy Kraków, un'enorme operazione che può ospitare non più di 300 persone.