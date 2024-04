Produzione – Eventi

Questo sabato (20/04) la città di Manufactura si trasformerà in un vero e proprio centro della scienza e della tecnologia, grazie al famoso e popolare festival, che si terrà nella città di Manufactura per la 18esima volta nell'ambito del Festival Scienza, Tecnologia e Festival dell'ingegneria. arte. L'edizione di quest'anno si terrà in un centro commerciale – non in una tenda sulla piazza del mercato come negli anni precedenti, e porterà molte novità, tra cui: l'opportunità di condurre ricerche genetiche, laboratori di serigrafia, auto da corsa, dimostrazioni di robotica e ovviamente esperimenti chimici!

Festival della Scienza in Manufactura

20 aprile, ore 10-20, Centro Commerciale Manufactura

Il Festival della Scienza è tradizionalmente il cuore pulsante del Festival della Scienza. Le università di Łódź e i gruppi scientifici studenteschi avranno dei padiglioni nella Manufactura. Sabato studenti, dottorandi e personale degli enti di ricerca vi invitano ad un incontro ravvicinato con la scienza.

L'offerta del festival di quest'anno è molto ampia. L'edificio del centro commerciale conterrà piattaforme in settori quali la ricerca molecolare, la fabbricazione della carta, la stampa, la matematica, la chimica, la fisica, la microelettronica e il design. In questo interessante programma ognuno troverà qualcosa per sé, compresi i più piccoli. Il Festival della Scienza è un'ottima occasione per avvicinare i bambini alle tematiche scientifiche in modo accessibile e interessante, affinché possano conoscere davvero il mondo della scienza.

Cosa attende gli ospiti? Offerte Robotche utilizza motori passo-passo, giroscopi elettronici e microcontrollori per bilanciarsi e persino muoversi su superfici sferiche come una palla; Robot educativicerca e salva, Droni Robot che supportano la riabilitazione; Esposizione e spiegazione della costruzione Piccole turbine eoliche Smontarlo in parti. Laboratori creativi Creatività costruttiva Per i bambini, usa mattoni e malta sicuri, oltre a bastoncini di gelato e colla a presa rapida. Quando si costruisce con i bastoncini, verranno stampate istruzioni speciali ispirate ai mattoncini LEGO. Inoltre, insolito Esperimenti chimiciScienze RKO Sul fantasma, workshop con Serigrafia E crea segnalibri e presentazioni colorati Automobili Guerrieri di ferro i Auto solare Lodz Solar Team. Non mancheranno giochi di logica e da tavolo per bambini e ragazzi, dimostrazioni di vari robot, laboratori ed esperimenti di genetica!

Tutti i workshop, le conferenze e i giochi sono stati preparati da studenti, dottorandi e personale degli istituti di ricerca di Łódź. L’ingresso a tutti gli eventi del festival è gratuito, in linea con l’idea di apprendimento accessibile. Tuttavia, la partecipazione ad alcuni eventi richiede la registrazione anticipata a causa dello spazio limitato. Maggiori informazioni e il programma dell'evento possono essere trovati sul sito web festival.lodz.pl