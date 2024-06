Poliga nel sud è considerata la località balneare più bella del paese

La località balneare più bella d’Italia è Polica, nel sud della Campania, come annunciato venerdì dalla Lega per la Protezione dell’Ambiente (LeCampiana) e dal Touring Club Nazionale. Sono state distinte in totale 33 città: 21 sul mare e 12 sui laghi.

Pollica è un comune del Cilento le cui origini risalgono all’VIII secolo. Comprende anche le residenze di Acciaroli e Bioppi. La città era considerata la più bella località balneare italiana.

Seconda è Nardo nel Salento pugliese, terza Bauni nell’est della Sardegna e quarta Tomas di Maria nel sud dell’isola. Al quinto posto c’è Castiglione della Pescaia in Toscana.

Nella categoria delle località lacustri i leader sono Molveno nel trentino, Appiano sulla Strada del Vino vicino a Bolzano e Massa Marittima in Toscana.

Tutte queste località di mari e laghi sono state selezionate da 432 località.

Oltre ai valori estetici, la classifica tiene conto di parametri quali la qualità dei servizi alberghieri, la topografia, la biodiversità, l’offerta turistica, lo stato delle spiagge e delle spiagge, la pulizia delle acque, lo smaltimento dei rifiuti e la sicurezza alimentare.

Silvia Vysocca di Roma