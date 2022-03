Non utilizzabile

Secondo Spiegel, che è arrivato ai rapporti degli esperti dell’esercito tedesco, un massimo di 2.000 persone. I razzi possono ancora essere usati nelle riviste. Quest’arma è di fabbricazione sovietica, proveniente dalle precedenti scorte dell’Esercito popolare nazionale (NVA) nella Repubblica democratica tedesca.

La Bundeswehr l’ha ritirata dalle operazioni militari in corso nel 2014. Da allora Le scatole di legno delle armi che verranno consegnate in Ucraina sono diventate così marce che i soldati possono entrare nei magazzini solo con indumenti protettivi Scrive Spiegel. Nel rapporto di febbraio del Bundeswehr Supply Office è stato menzionato Forse circa 2.000 razzi, tuttavia, sono “riparabili”.

Il Dipartimento della Difesa non ha voluto commentare domande dettagliate riguardanti l’arma apparentemente completamente obsoleta. Il portavoce del ministero ha solo affermato che il Consiglio di sicurezza federale non ha ancora preso la decisione di estradarli in Ucraina. Inoltre, l’esercito tedesco lo garantirà I sistemi d’arma saranno riesaminati prima di poter essere consegnati in Ucraina. Un portavoce ha detto a SPIEGEL: “Tutto è controllato per i rifornimenti dell’esercito tedesco”.

Il missile guidato “Strela” è stato sviluppato in Unione Sovietica come equivalente del sistema americano “Stinger”. Questa pratica arma può essere utilizzata contro elicotteri e aerei a bassa quota.

Ricordiamoci che prima che i tedeschi annunciassero il sostegno degli ucraini con le armi, promettevano loro solo di spedire caschi. Successivamente, il governo tedesco ha deciso di fornire 1.000 pezzi di armi anticarro e 500 missili terra-aria “Stinger” Scorte dell’esercito tedesco. Si dice che queste armi siano già state donate.

Lo ha commentato una persona che ha familiarità con la consegna di modelli storici Strela in Ucraina “I vecchi depositi di munizioni vengono ora perquisiti per vedere se è possibile trovare qualcos’altro”.