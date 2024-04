Non si fanno illusioni sulla tua guarigione. Dichiarando il controllo completo, può esserci solo una regina

Ti guarirò Una volta era considerata una tennista che poteva giocare solo sulla terra battuta o che lì si sentiva meglio. E negli ultimi dodici mesi circa, quella narrazione era destinata a cambiare, perché la polacca ha regolarmente dimostrato di essere capace di giocare sul cemento. Per lei l'erba è ancora insormontabile perché ha dei problemi, come si vede dai risultati di Wimbledon, dove Świentek non è ancora arrivata in finale, il che non è la norma per la nostra giocatrice.

Dopotutto Iga Świątek ha già giocato tornei davvero importanti. Su superfici dure, l'elettrodo ha raggiunto: Gli US Open, le WTA Finals e diversi altri tornei WTA 1000, incluso il prestigioso Sunshine Double nel 2022. La giocatrice del Raszynia non è certamente esperta su questa superficie, ma ci può giocare. Tuttavia, il suo periodo preferito della stagione è il periodo tra aprile e luglio, quando iniziano le lotte nel fango.

Świątek è un grande favorito. Gli esperti non si fanno illusioni

Questa è una situazione completamente diversa da quella Hubert HurkaczA chi non piace questa superficie? Svetek può essere considerato un esperto nel giocare sulla terra battuta, indipendentemente dalle condizioni in cui si trova il campo, perché ogni impianto è diverso. Ma tra pochi giorni inizierà il periodo che piace a Iga Światek e non sorprende che gli esperti siano molto unanimi nel loro approccio alla situazione e credano che i polacchi saranno assolutamente dominanti nelle prossime settimane e che lei vincerà il titolo. Prossimi tornei.

“Il polacco è un esperto di questo tipo di fondo e difficilmente tutti riusciranno a sfondarlo. Con Rafa Nadal come modello, Svetek non avrebbe potuto crescere con un personaggio migliore di cui seguire le orme. Oltre all'evento di Parigi, l'anno scorso ha vinto anche il torneo di Stoccarda ed è arrivata in finale a Madrid. Nel 2024, Ija arriverà in ottima forma per competere nella sua parte preferita dell'anno con un record di 22 vittorie e 3 sconfitte in questa stagione”, si legge su Puntodebreak.com. READ Il nuotatore transgender della Yale University Isaac Heng ha vinto la Ivy League a 50 anni gratuitamente

Światek inizierà la sua competizione sulla terra battuta con una visita a Stoccarda, dove ha vinto le ultime due edizioni del torneo WTA 500. La competizione inizierà il 15 aprile e terminerà sei giorni dopo. Subito dopo, il 23 aprile, la polacca scatterà i 1000 metri a Madrid, dove l'anno scorso perse in finale contro Aryna Sabalenka. Dopodiché sarà il momento di gareggiare a Roma e, al termine della stagione regolare sulla terra battuta, difenderà il suo titolo sui campi del Roland Garros. Vale la pena notare che all'inizio di luglio e agosto, sugli stessi campi di Parigi, i tennisti gareggeranno per le medaglie olimpiche.

