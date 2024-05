Non mangia carne da otto anni. “Sono rimasto scioccato durante gli esami del sangue.”

Ho preso questa decisione subito dopo una delle Vegan Runs – un regolare evento di corsa a Varsavia sul fiume Vistola, che si tiene sempre a fine maggio, nell’ambito della Vegan Week organizzata da Viva! (Quest’anno cade dal 22 al 28 maggio).

Ci siamo imbattuti con mia figlia Agatka di diversi anni. All’epoca c’erano solo poche gare a cui i bambini potevano partecipare, la Vegan Run era una di queste e non era necessario essere vegani. Dopo la gara, abbiamo camminato tra le bancarelle che vendevano prodotti vegani, parlato con organizzazioni che lottano per i diritti degli animali e nelle settimane successive mia figlia ha iniziato a porre domande difficili su come gli animali vengono allevati e uccisi per la carne. Da anni scrivo anche di menti, emozioni e intelligenze animali, che non sono molto diverse dalle nostre.

Questa consapevolezza cominciava a darmi fastidio. Sta diventando sempre più difficile per me vivere ogni giorno con la bistecca nel piatto e il prosciutto nel panino. Alla fine ho detto: basta carne! Così è iniziato il capitolo vegano della mia vita. Non senza preoccupazioni, erano interessati principalmente a come sopravvivere senza carne?

Voglia di carne? Mai



Quando rinunciavo alla carne, temevo di sentirne una terribile mancanza, con un appetito e una voglia che non potevano essere soddisfatti con altro che salame o cotoletta tritata. Pensavo che sarebbe stato come durante i primi giorni in cui avevo smesso di fumare, quando avevo davvero voglia di nicotina. Nel frattempo, si è scoperto che non è successo niente del genere! Non ho sentito una fame terribile per la salsiccia o la bistecca, non mi sono pentito di aver messo il formaggio giallo sul mio panino al posto del prosciutto e non ho sbavato dal macellaio del negozio. Infatti per anni non ha più occupato i miei pensieri mentre facevo la spesa o durante le cene in famiglia. Solo che i miei amici carnivori non riescono ancora a credere che non mi manchi davvero la carne e odio la tortura quando mangiano il collo di maiale arrosto.

Oggi, quando guardo le pile di carne cruda nei frigoriferi dei supermercati, vedo soprattutto la sofferenza degli animali. Sì, penso che il prosciutto, il prosciutto e la pancetta siano carcasse di animali tagliate a pezzi, perché è quello che sono. Mi sembra che il vegetarianismo basato su argomenti morali colpisca le persone più fortemente della decisione di rinunciare alla carne esclusivamente per motivi di salute. È certamente più difficile fare qualcosa contro i propri valori, e non solo contro il buon senso o le sane argomentazioni. Inoltre, la carne cruda non ha un buon odore.

Per diversificare la mia cucina, a volte, non più di una o due volte al mese, ricorro ai sostituti della carne, cioè a vari prodotti a base di piante che “fingono” di essere cotolette o salsicce. Non molto tempo fa i vegetariani avevano a disposizione solo cotolette di soia secca, oggi ci sono molti sostituti della carne e capita (anche se non molto spesso) che abbiano il sapore della vera carne o dei prodotti della macelleria. Tra questi ci sono, ad esempio, le carni macinate vegetariane, le crocchette di soia o di seitan (massa di glutine di frumento), e gli hamburger di piselli, pronti per essere saltati in padella o sulla griglia. Tra questi prodotti il ​​mio preferito è il bacon vegano delle salsicce Bezmięsny e Tarczyński. Questa è una bella alternativa per le persone che hanno appena iniziato il loro percorso vegetariano e sentono la mancanza del gusto e della presenza della carne nel piatto.

Livelli di ferro ed emoglobina: perfetti!



Ma la sorpresa più grande è arrivata dal dottore. Prima di passare a una dieta vegetariana, soffrivo di anemia a lungo termine e di grossi problemi a mantenere il giusto livello di ferro ed emoglobina nel sangue. Per questo motivo mi sono sottoposto anche a cure con preparati a base di ferro. Sapevo che una dieta vegetariana era un fattore di rischio per l’anemia. Avevo paura che i successivi esami del sangue dopo aver rinunciato alla carne avrebbero mostrato il ritorno dell’anemia. Nel frattempo, questo non è successo affatto! I miei livelli di ferro e di emoglobina sono aumentati notevolmente, da anni non ho più notato alcuna traccia di anemia e uova e legumi, che amo moltissimo, sono una fonte adeguata di ferro nella mia dieta. Anche gli esami del sangue di mia figlia di 15 anni erano eccellenti e lei divenne vegetariana all’età di sette anni, pochi mesi dopo, con grande disperazione delle sue nonne e zie.

Entrambi abbiamo scoperto da soli che una dieta vegetariana non causa alcun problema o svantaggio per la salute. Gli scienziati lo confermano. Confermano che la dieta vegetariana non nuoce né agli adulti né ai bambini, ma anzi ha un effetto benefico nella prevenzione di diverse malattie. I benefici di una dieta a base vegetale sono stati presentati in modo esaustivo da ricercatori e medici alla Conferenza scientifica internazionale sulla nutrizione del 2018 a Boston. Gli scienziati dell’Università Erasmus olandese di Rotterdam, presenti sul posto, hanno dimostrato che una dieta vegetariana riduce il rischio di malattia coronarica, una delle malattie mortali più comuni del nostro tempo. Hanno monitorato un gruppo di 6.000 persone per 13 anni. Persone provenienti dai Paesi Bassi confrontano la loro dieta e i dati sanitari. Si scopre che meno carne si mangia, minore è il rischio di malattie coronariche.

Non c’è dubbio che la dieta a base vegetale sia superiore, soprattutto alla tradizionale dieta occidentale, ricca di carne e zucchero. Lo hanno scoperto gli scienziati dell’American Milken Institute of Public Health, che hanno analizzato la salute di 892 asiatici che vivono negli Stati Uniti. Alcune di queste persone mangiavano all’americana, mentre altre seguivano una dieta vegetariana. I vegetariani, che erano meno della metà del gruppo di studio, hanno riscontrato un indice di massa corporea più basso, un grasso viscerale meno pericoloso e livelli più bassi di colesterolo cattivo e zucchero nel sangue.

Nuovi mondi in cucina



Ho dovuto convertire non solo me stessa, ma anche il mio bambino in crescita, a una dieta priva di carne. Così ho iniziato a studiare guide per un’alimentazione sana e tabelle di valori nutrizionali per vari prodotti. Ho seguito anche il consiglio di Ida Kolawek, una delle food blogger più famose che promuove la cucina vegana. L’ho intervistata una volta e mi sono ricordata del suo consiglio di non pensare di diventare vegani come eliminare o rinunciare a qualcosa, perché ci fa subito paura di perdere qualcosa. Come mi ha detto Kolawek, vale la pena iniziare pianificando quali cose buone includeremo nella nostra dieta e quali piatti deliziosi prepareremo.

Quindi ho esaminato i libri di cucina vegetariani e vegani. Agatka e io abbiamo scoperto tanti nuovi sapori e piatti, inclusa la ricchezza della cucina asiatica vegetariana. Uno dei nostri piatti preferiti è il “tofu che cambia la vita” – vi consigliamo la ricetta di Jadłonomia! Sono diventato un esperto nella preparazione di varie paste vegetali, dal tradizionale hummus di ceci al baba ghanoush, la pasta di melanzane araba. Ho imparato a preparare un delizioso piatto indiano, il chana masala, ovvero curry con ceci e ravioli fatti in casa con lenticchie (prima adoravo quelli di carne!). Per le occasioni degli ospiti preparo, ad esempio, badrajani, involtini georgiani di melanzane con pasta di noci, conditi con olio d’oliva, cosparsi di semi di coriandolo e melograno, o una crostata francese con spinaci e buon formaggio blu. Scoprire la diversità della cucina vegetariana e sorprendere gli ospiti (soprattutto gli autoproclamati mangiatori di carne) mi dà ancora oggi una grande gioia.

Il vegetarismo non fa dimagrire



Ebbene, non tutto nella transizione al veganismo è andato come previsto. Immaginavo che una dieta vegetariana favorisse naturalmente la perdita di peso, perché eliminiamo dalla nostra dieta tutte le salsicce grasse, le salsicce alla griglia e il prosciutto. Ma per me il peso non è diminuito, ma piuttosto è aumentato. Oggi so perché. Ciò è dovuto all’eccesso di carboidrati nella dieta. Qui vorrei avvertire tutti coloro che intendono passare a una dieta vegetariana: non commettete il mio errore e non sostituite i piatti di carne con piatti di farina come ho fatto io. Dopo essere diventato vegano, ho iniziato a mangiare più pane, gnocchi, gnocchi e tagliatelle, il che mi ha fatto guadagnare qualche chilo.

Pertanto, vale la pena monitorare fin dall’inizio il bilancio energetico dei pasti e non saziare la fame con i carboidrati, ma piuttosto aumentare la quota di prodotti proteici nella dieta, che garantiscono sazietà e non causano obesità. È meglio utilizzare il principio universale di un piatto dietetico, ovvero dividere il piatto in quattro parti uguali e mettere verdure fresche su due di esse, un prodotto proteico su una (come formaggio, uova, tofu) e gli ultimi – carboidrati, come una fetta di pane, pasta o riso.