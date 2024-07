Niente da un trasferimento nel campionato polacco. dichiara la stella

– Siamo davvero spiacenti. Vorremmo ringraziare i fan per averci seguito dato che era un full frame. Abbiamo sentito il tifo. Volevamo perseguire questo stimolante, ma non siamo riusciti a farcela. Siamo rimasti sorpresi da quanto sia stato difficile adattarci al sentiero Zielona Gora. Non abbiamo trovato queste impostazioni fino alla fine del concorso. Sapevamo quale fosse la classifica di questa competizione. Sappiamo anche che dobbiamo vincere tutto entro la fine della stagione. Sfortunatamente, non siamo riusciti a farcela. Abbiamo fatto tutto. Avevamo presupposti simili alla nostra recente vittoria casalinga. Pensavo che avremmo potuto fare molto, anche se eravamo nel territorio di un concorrente vicino. “Pensavamo di ottenere il risultato, ma la prima serie ha dimostrato che il livello è alto”, ha detto Janusz Kolodziej, che sembrava visibilmente depresso dopo la partita contro il Valopaz.

– Mi sono scioccato. Sembrava che la partenza reggesse, ma così non è stato. La strada era molto difficile. Non siamo riusciti a metterci in posizione. Tutto è andato diversamente rispetto a prima. Abbiamo due settimane fino al prossimo incontro. Da lunedì lavoreremo molto. Sappiamo che per noi sarà subito difficile, perché ci saranno telefonate, conversazioni e urla. A tutti interessa il punteggio, figuriamoci i risultati. Anche quest’anno siamo sfortunati – ha aggiunto Kołodziej rispondendo alle domande di Michał Konieczny di elka.pl.

Mateusz Wróblewski, Interia: Mano nella mano, credi ancora nella permanenza nella PGE Ekstraliga?

Janusz Kolodziej, Fogo Onja Leszno: – So che è senza speranza, ma personalmente ci credo ancora. Dobbiamo sederci e analizzare tutto. READ Ancelotti: Anche io non mi aspettavo che questa squadra riuscisse a fare una cosa del genere

Come va il tuo stato di salute e quali sono i tuoi programmi per le prossime settimane? La prossima partita di campionato è tra due settimane. Rinunceresti agli allenamenti per la riabilitazione?

– No, va tutto bene adesso. Devo fare qualche gita in pista. Nella partita contro Fallopaz sono stato l’ultimo ad arrendersi. Abbiamo perso la gara e non volevo rischiare, perché dovrei correre? So che combatti fino alla fine, ma preferirei riabilitare e migliorare maggiormente la mia salute. La verità è che sarò pronto al 100% solo per la prossima stagione. Questa lesione è abbastanza grave. Fino a poco tempo fa, le mie mani erano all’altezza del petto. Tutto è stato installato. È difficile per me anche alzare la mano.

Pertanto, l’inizio ha richiesto sacrificio.

– Considerando la mia salute, non ho dovuto nemmeno andare alla partita contro i Fallopaz. Il mio punteggio non era poi così male, ma mancava tutto. Tuttavia, siamo sfortunati con gli infortuni. Inoltre Bartek Smektała è caduto gravemente durante l’IMP e la mattina prima della partita contro il Falubaz stavamo facendo insieme la riabilitazione. abbiamo provato. Non sapevo se alzare la mano perché lui soffre ogni giorno e si comporta in modo diverso. Questo è un anno malato per me. Sempre lo stesso. Riabilitazione ogni giorno. Mi fa venire voglia di vomitare. Non ci arrendiamo. Bartek probabilmente non avrebbe iniziato dopo quella caduta. Ha provato a fare quello che poteva.

Hai pensato alla tua futura carriera? Con l’Unia potenzialmente retrocesso dal campionato, rimarrai a Leszno o sceglierai di partire titolare nella PGE Ekstraliga? READ L'Unione ha sconfitto il GKS! Ci sarà la settima partita della finale

– Molte persone pensano troppo. Internamente, non vado da nessuna parte senza preoccuparmi se cadiamo o meno. Spero che qualche fan si calmi un po’. Tengo molto a Onya Leszno e qualunque sia la situazione… forse non troveremo un accordo con il presidente, probabilmente qualcosa cambierà. Speriamo di essere tutti normali. Ovviamente non posso guadagnare la stessa somma di denaro che guadagno in Ekstraliga, ma non voglio lasciare la nostra squadra.

Janusz Kolodziej./Marcin Kubiak/Flipper Jaroslav Babijan

Janusz Kolodziej./Paolo Wilczynski/Foto di Pawel Wilczynski