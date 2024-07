Huawei Mate 70 si sta lentamente avvicinando. Un altro duro colpo per Huawei

Huawei Mate 70 debutterà a settembre. Cosa sta preparando questa volta l’azienda cinese? Quale sarà il nuovo flagship del brand?

Huawei si è divertito molto recentemente nel mercato della telefonia mobile. Finalmente siamo riusciti a tornare sul trono in Cina e la serie Huawei Pura ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa sul mercato. Non c’è da stupirsi che questi telefoni siano fantastici in termini di fotografia.

Huawei Mate 70 a settembre. Vale la pena aspettare?

Questo però non significa che Huawei si sia ritirata dalla serie Huawei Mate. Almeno questo è ciò che indicano gli ultimi rapporti provenienti dalla Cina. Se credi a MyDrivers o ai siti tecnologici veloci, il lavoro è già in corso HuaweiCompagno70. Il lancio del nuovo telefono è previsto per la prima volta a settembre.

Cosa sappiamo del prossimo telefono? Innanzitutto possiamo aspettarci il sistema operativo HarmonyOS Avanti, la prossima versione del sistema operativo Huawei. Vedremo sicuramente anche il lavoro dell’autore Kirina e connettività 5G. Secondo quanto riferito dalla Cina, la produzione di massa è difficile. un motivo? Molte soluzioni complesse e vendite pianificate relativamente piccole. Questo dovrebbe essere un vero dispositivo amato.

In termini di fotografia, ci sarà un sensore di grandi dimensioni per la fotocamera principale 50 megapixel. Huawei migliorerà anche l’app della fotocamera stessa. Ma la rivoluzione più grande è che sarà notevolmente migliorata Harmony OS. È interessante notare che, secondo le fughe di notizie, Huawei sta preparando contemporaneamente anche un altro misterioso dispositivo.

