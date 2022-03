Największe zmiany ceny ropy od dwóch lat. Kończy się szalony tydzień

Ceny ropy rosną na giełdach w Nowym Jorku i Londynie. Dobiega końca tydzień z najsilniejszymi zmianami notowań od czasu historycznego spadku cen poniżej zera w kwietniu 2020 roku. Trwająca da 24 lutego wojna Rosji in Ukrainą wywołuje gwałtowne wzrosty cen kluczowych surowców – informują maklerzy.











/Illustrazione vettoriale /lotta per le scorte



Broker di Baryłka Ropy West Texas con servizi di pagamento su NYMEX con Nowym Jorku 106.68 USD, prezzo di 0.62 proc.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na maj jest wyceniana da 110,03 USD da baryłkęwyzej o 0,64 proc.

W tym tygodniu ceny WTI dochodziły do ​​130 USD a baryłkę, una nota Brent zbliżyły się do ok. 140 USD/b.

Brent na dodatek notowała rekordowe wahania cen – o 20 dolarów / bw czasie jednej sesji.

Na rynkach ropy będzie to też czas z pierwszym tygodniowym spadkiem cen surowca – o ponad 8 proc. – najsilniejszym od listopada 2021 p.

Skutki toczącej się wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą przetaczają się przez rynki towarowe – od pszenicy po paliwa – benzynę i olej napędowy, co zwiększa presję nałyłymcien inflacymą

W Stanach Zjednoczonych Izba Reprezentantów przyjęła w tym tygodniu ustawę o blockgu na rosyjskie surowce energetyczne, ale już wcześniej zakaz importu tych produktów wprodentkadzoczen Joe Joe

Kraje kartelu OPEC oceniły z kolei w tym tygodniu, że na rynkach nie brakuje ropy.

Ulteriori informazioni jeśli kraje na świecie będą nadal stosować sankcje na import rosyjskiej ropy cena Brent może wzrosnąć do lata do 240 USD a baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana da na 99 dolarów, un WTI na 92,8 dolarów.