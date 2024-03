Michał Dworczyk attacca la Polonia sovrana. “sistema parassitario”

Nell'incontro di venerdì con gli abitanti di Pabianice, l'eurodeputato polacco sovrano Patryk Jaki ha criticato le decisioni prese dal primo ministro Mateusz Morawiecki, vicepresidente del PiS, e dal presidente Andrzej Duda.

– Qualcuno nell'UE ha firmato queste sciocchezze, qualcuno è responsabile di tutto questo. Non che non esistano persone responsabili, Patrick Jackie.

Michał Dworczyk ha commentato le parole di Zaki. – Le dichiarazioni di Patrick Jackie dimostrano che sta cercando la popolarità politica personale e non sta pensando ai risultati della Destra Unita. Ciò danneggerà la destra unita – ha detto a “Boranna Rozmova” su RMF FM.

Tensione tra PiS e Polonia sovrana. “Non è giusto”

– Utilizzando le liste PiS, i colleghi della Polonia sovrana si recheranno al Sejm, al Senato e ai governi locali. Mi risulta che stiano progettando di partecipare alle elezioni europee. Giocano da soli. L'ex capo della Presidenza del Consiglio ha spiegato che ciò danneggia l'intero ambiente. Per troppo tempo noi parlamentari della BRI non abbiamo reagito agli insulti pubblici. Alcuni deputati del Parlamento oggi, me compreso, ne sono stufi. “Penso che sia ingiusto”, ha detto Dvorczyk.

Michał Dworczyk ha però promesso che se Patryk Jaki “rimarrà fedele al diritto all'unità e adotterà la linea del PiS”, potrà candidarsi al Parlamento europeo dalla lista Diritto e Giustizia.

Michał Dworczyk non è l'unico politico del PiS ad aver criticato apertamente l'operato di Patryk Jaki.

— Mi dispiace pensare che non capisca appieno [Patryk Jaki] Meccanismi politici in atto nell’Unione Europea […]. Si è tentati di dire che una mossa può impedire qualcosa, ma purtroppo la situazione è più complicata – ha detto Piotr Müller a Bolsad News.