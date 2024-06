Maggio è un altro mese con un record vergognoso. “Quando si tratta di clima, non siamo dinosauri, siamo meteoriti”.

– Quando si parla di clima, non siamo dinosauri, ma meteoriti. Non solo siamo in pericolo, siamo noi stessi il pericolo”, ha detto mercoledì António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, durante un discorso al Museo di storia naturale di New York. Ha chiesto ancora una volta di intensificare le misure per combattere il cambiamento climatico. Secondo Guterres, l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi – limitare il riscaldamento globale nei prossimi anni a 1,5 gradi Celsius rispetto all’era preindustriale – “è in bilico”.