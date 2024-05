È stato studiato se le diete a base vegetale siano effettivamente salutari per noi. Ecco i risultati di 20 anni di ricerca

Le diete a base vegetale hanno un impatto reale sulla nostra salute. Ciò è confermato dai ricercatori responsabili della meta-analisi degli studi pubblicati in 20 anni. Questo significa che ognuno di noi dovrebbe sostituire la carne con frutta e verdura?

Diete vegetariane Sta diventando sempre più popolare non solo tra i consumatori, ma anche tra gli scienziati. Questo, Se e in che misura le diete a base di frutta e verdura apportano benefici alla nostra salute, È stato ampiamente commentato dalla comunità medica per molto tempo. Ma fino ad ora i ricercatori non dispongono di dati sufficienti per raggiungere una conclusione unanime. Questa svolta è il risultato di una meta-analisi che copre un periodo di 20 anni, pubblicata nel maggio 2024. Le conclusioni sono state presentate nella rivista scientifica “PLOS ONE”.

Riguardo a Una dieta vegetariana può ritardare il processo di invecchiamentoLo abbiamo sentito molte volte. La prova che conferma questa tesi è il fenomeno del popolo Tsimane in Sud America. I ricercatori lo hanno scoperto Gli indigeni della regione amazzonica hanno il cuore più sano del mondoInoltre, il loro cervello invecchia più lentamente rispetto a quello delle altre persone. Ciò è dovuto allo stile di vita e alla dieta della tribù Tsimane, che si basa in gran parte su frutta e verdura non trasformata.

Cosa dicono gli scienziati? Angelo Capodice e colleghi hanno analizzato 49 studi disponibili. I risultati hanno mostrato che la dieta Gli alimenti vegetali sono stati collegati al corretto funzionamento circolatorio e a un minor rischio di cancro e malattie cardiovascolari.

La meta-analisi ha anche mostrato abitudini alimentari che possono contribuire alle malattie cardiovascolari e al cancro. Eccoli Seguire una dieta povera di prodotti vegetaliÈ ricco di carne, cereali raffinati, zucchero e sale. Questi risultati indicano che sostituendo i prodotti animali con prodotti vegetali nel nostro menu quotidiano, possiamo ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e cancro. Tuttavia, l’impatto delle diete verdi sulla nostra salute e sul nostro benessere è più complesso.

Verificato se le diete vegane sono effettivamente salutari per noi / Dejan Dundjerski/Shutterstock

I potenziali benefici complessivi delle diete vegetariane e vegane non sono chiari da tempo. Solo dopo aver esaminato quasi 50 articoli pubblicati tra gennaio 2000 e giugno 2023 i ricercatori sono stati in grado di estrarre dati sui collegamenti tra diete a base vegetale, salute cardiovascolare e rischio di cancro.

Questo è il modo in cui lo hanno determinato statisticamente Le diete vegetariane sono associate a una salute migliore Su una serie di fattori di rischio associati a malattie cardiovascolari, cancro e mortalità. I vantaggi menzionati includono quanto segue:

corretta pressione sanguigna,

Controllare la glicemia

Il tuo indice di massa corporea rientra nell’intervallo sano.

Inoltre, le diete a base vegetale riducono il rischio di malattie coronariche, cancro gastrointestinale e prostatico e morte per malattie cardiovascolari. Risultati della meta-analisi Non sono la stessa cosa Per tutti i gruppi. Ad esempio, nelle donne incinte che seguivano una dieta vegetariana, non vi era alcuna differenza nel rischio di diabete gestazionale e di ipertensione rispetto alle donne incinte che seguivano una dieta non vegetariana.

In conclusione, l’ultimo studio lo conferma Le diete vegetariane sono associate a significativi benefici per la salute. Gli autori della meta-analisi sconsigliano però di rivoluzionare subito le proprie abitudini alimentari. Soprattutto perché gli studi raccolti in 20 anni hanno rilevato molte differenze basate su modelli dietetici specifici, dati demografici dei pazienti, durata dello studio e altri fattori.

Fino a poco tempo fa, le persone che rinunciavano alla carne discutevano innanzitutto su quale scelta fare Prendersi cura del destino degli animali. Tuttavia, sempre più persone decidono di limitare i prodotti a base di carne Cause climatiche. I dati forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) mostrano che l’agricoltura animale ha una quota significativa nelle emissioni di gas serra.

Quando decidi di passare ad una dieta priva di carne, Vale la pena consultare prima il medico o il dietista. Dovresti anche ricordarti di farlo ogni giorno Il menu era vario. È qui che l’aiuto di ristoranti e bar può essere prezioso, soprattutto nelle città più grandi. Le opzioni vegetariane compaiono in sempre più posti. Questo vale, ad esempio, per Varsavia. Da diversi anni la capitale della Polonia figura regolarmente nelle liste delle città più vegan-friendly d’Europa e del mondo.

fonte: Un vantaggio.