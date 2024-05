Magda Lynette non poteva sopportarlo. Questa è la sua reazione allo show di Svetek e Osaka a Parigi

Ti guarirò Mi sento come un pesce fuor d’acqua sui campi di Parigi. L’ultima volta che le donne polacche hanno perso nella capitale francese è stato nel 2021, quando hanno sconfitto la greca Maria Sakai 6-4, 6-4 nei quarti di finale del torneo Roland Garros. Tuttavia, nella stagione successiva, il nostro attore ha iniziato nella “Città dell’Amore” La serie di vittorie continua ancora oggi.

Quest’anno il leader della classifica mondiale ha ottenuto un grande successo Scala difficile. Dopo un avversario molto facile da sconfiggere al primo turno, nella fase successiva della competizione, dall’altra parte della rete, il polacco ha dovuto affrontare un avversario davvero difficile, ovvero La quattro volte campionessa del Grande Slam Naomi Osaka.

Anche prima dell’inizio della partita di mercoledì, ci si aspettava che i giocatori polacchi e giapponesi regalassero molte emozioni agli appassionati di tennis. Tuttavia, nessuno poteva aspettarsi quanto sarebbe diventato feroce questo duello. Dopo la drammatica sconfitta di Iga Svetek nel secondo set e l’inizio disastroso del terzo set I fan di Razinha cominciano a temere che Naomi Osaka metterà fine alla serie di vittorie consecutive della 22enne a Parigi. Tuttavia, la campionessa in carica è entrata in campo al momento giusto e alla fine è stata lei Era felice della sua vittoria in questa battaglia . Ma aveva paura di passare al turno successivo fino all’ultima palla.

Świątek vince una partita emozionante contro Naomi Osaka agli Open di Francia. video/Stampa associata/© 2024 Stampa associata

Magda Lynette è colpita. Così ho commentato la partita tra Iga Svetek e Naomi Osaka

Sui social ne sono usciti tanti I commenti di esperti e giornalisti Della feroce battaglia tra Naomi Osaka e Iga Svetek in campo. Joanna Sakovic-Kostaica ha addirittura detto che, secondo lei, entrambe le giocatrici dovrebbero lottare per il trofeo finale e non per la qualificazione al terzo turno del Roland Garros. READ 40 La migliore fili trecciati da pesca del 2022 - Non acquistare una fili trecciati da pesca finché non leggi QUESTO!

È rimasta colpita anche dal gioco di entrambi i giocatori Magda Lynette . Il giocatore del Poznań, eliminato nel singolare, è ancora impegnato nel doppio. Tuttavia, ha trovato un momento per guardare la partita del suo compagno di squadra Ha deciso di fare un commento pungente sui social.

“Cosmo” Ha commentato brevemente sulla sua pagina personale sulla piattaforma X (ex Twitter).

Oltre a Iga Swiatek e Magda Linette, ci sono altri tre polacchi in lizza per i titoli del Grande Slam a Parigi. Partecipa al concorso per singoli Hubert HurkaczChi affronterà Brandon Nakashima per qualificarsi al terzo turno. Nel doppio cercano di conquistare il titolo finale Katarzyna Pietro, Chi appare in coppia con Anna Karolina Schmidlova e Jan Zielinskiche inizierà a gareggiare il 31 maggio insieme al monegasco Hugo Nice.

Iga Svetek e Naomi Osaka/PAP/EPA/Christophe Petit Tesson