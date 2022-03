Autore: MTL Maxfilm

M jak miłość, Odcinek 1647: Patrycja i Łukasz znów razem po porodzie! Połączy ich syn – ZDJĘCIA





W 1647 odcinku “M jak miłość” Patrycja (Alżbeta Lenska) urodzi syna i wróci do Łukasza (Jakub Józefowicz)! Giocare a Momensy gdy domu Jerzego Argasińskiego (Karol Strasburger) che ha ottenuto il titolo di wszystko Łukasz. Będzie chciał wreszcie uwolnić ukochaną z rąk bezwzględnego męża. Na szczęście w 1647 odcinku “M jak miłość” Patrycja odważy się sprzeciwić Argasińskiemu i wybierze Łukasza. Kiedy razem wyjadą do Grabiny poczuje skurcze i zacznie rodzić. Na świat przyjdzie zdrowe dziecko – syn Łukasza. Tylko u nas w GALERII zobaczycie ZDJĘCIA szczęśliwych zakochanych z maleństwem!

“M jak miłość” odcinek 1647 – poniedziałek, 21.03.2022, o godz. 20,55 W TVP2.0

Poród Patrycji w 1647 odcinku “M jak miłość” poprzedzą wstrząsające wydarzenia w domu Argasińskich z udziałem Łukasza e wspierającego go detektywa Marcina Chodakowskiego (Miko)łaj! Wojciechowski będzie świadomy Tego, że Patrycja została uwięziona przez bezwzględnego, okrutnego Meza, który faszerując ją silnymi lekami, strasząc i grożąc, e zegc i grożąc, e Zego Nie będzie czasu fare stracenia, bo z każdym dniem ciężarna Patrycja będzie w coraz gorszym stanie. Dlatego Łukasz z pomocą Marcina w 1647 odcinku “M jak miłość” postanowi odbić przetrzymywaną wbrew własnej woli przez Argasińskiego ukochaną.





Narażając własne życie w 1647 odcinku “M jak miłość” Łukasz odważny się zaatakować Argasińskiego, ale to będzie ostatnia szansa, żeby uratować przed nim Patrycj. Groźny ordynator mając przed sobą aż dwóch przeciwników nie ośmieli się nic zrobić! Zwyczajnie wystraszy się, że Łukasz ze swoim kolegą go załatwią. A przecież bez wsparcia bandytów z mafii mściwy Argasiński nie będzie w stanie już w aden sposób zatrzymać żony. Zanim Łukasz w 1647 odcinku “M jak miłość” wyrwie Patrycję z pułapki Argasińskiego zapyta ją z kim chce być – z mężem, który zgotował jej piekło na zimi, Tym razem Patrycja dokona właściwego wyboru.

Zaraz Potem w 1647 odcinku “M jak miłość” Łukasz zabierze swoją ukochaną do Grabiny. Tam bliscy Wojciechowskiego przygotowują dla nich schronienie w leśniczówce, gdzie mieszka policejant Rafał Stadnicki (Jakub Kucner). Gdy w końcu Łukasz i Patrycja bezpiecznie dotrą na miejsce, drżąc ze strachu, że Argasiński jeszcze ich dopadnie, że nie powiedział ostatniego słowa, zacznie.sięporó W szpitalu w Gródku Patrycja urodzi syna Łukasza. Nareszcie powie mu, że to on, a nie Jerzy jest ojcem dziecka!