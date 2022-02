‘Live in the future’: Zuckerberg svela la revisione dell’azienda durante la trasformazione nel metaverso | Mark Zuckerberg

“Moving Fast”, “Building Great Things” e “Live in the Future” sono stati tra i nuovi Meta Valori Interiori introdotti da Meta Mark Zuckerberg martedì, mentre l’azienda è alle prese con i crescenti problemi nel suo perno verso la realtà virtuale e il “metaverso”.

Parlando in un incontro completo martedì, l’amministratore delegato ha rivelato una serie di nuovi loghi e modifiche al marchio interno dell’azienda, che in precedenza era chiamata Sito di social network Facebook.

nella posta Reciproco Sulla sua pagina Facebook privata, Zuckerberg ha affermato che Meta è ora una “società metaversa, che costruisce il futuro della connettività sociale” piuttosto che principalmente una società di social media. Adesso anche l’azienda Connessione I suoi dipendenti sono “metamati”, che secondo un dirigente è un riferimento al motto navale “nave, compagno di nave, sé”.

Dopo il cambio di cognome, Zuckerberg ha affermato di voler ricalibrare le politiche e i valori dell’azienda – che non vengono aggiornati dal 2007. Ha anche incoraggiato i lavoratori a “concentrarsi sull’impatto a lungo termine” – forse un segnale alle preoccupazioni degli investitori sulla ricaduta immediata dall’hub.

“Concentrarsi sull’impatto a lungo termine”, ha scritto nella sua lettera, “enfatizza il pensiero a lungo termine e ci incoraggia ad estendere la tempistica per l’impatto che abbiamo, piuttosto che migliorare i guadagni a breve termine”. “Dobbiamo affrontare le sfide che avranno il maggior impatto, anche se i risultati completi non si vedono per anni”.

L’incontro arriva come dipendenti Confronto La rapida trasformazione dell’azienda lontano dal business dei social media che ha impiegato decenni a costruire. Secondo quanto riferito, gli ingegneri di Instagram e Facebook sono stati incoraggiati a candidarsi per lavori nelle divisioni di realtà artificiale e metaverso dell’azienda e Meta ha assunto migliaia di nuovi lavoratori da società rivali come Apple.

I dipendenti non sono gli unici ad aver paura dei cambiamenti: anche gli investitori sono cauti. stock morto Fai un tuffo storico Dopo il suo ultimo rapporto sugli utili, che ha portato la società a perdere oltre $ 230 miliardi di valore di mercato.

Ma Zuckerberg sembra rimanere fermo nella sua convinzione che il metaverso sia un progetto utile e ha già investito 10 miliardi di dollari nel progetto. In una recente richiesta di utili, ha assicurato agli investitori: “Sono soddisfatto dello slancio e dei progressi che abbiamo fatto finora e sono fiducioso che questi siano gli investimenti giusti su cui concentrarci per andare avanti”.

Meta non solo ha cambiato le regole interne, ma ha anche cambiato il marchio esterno. Martedì, ha detto di aver rinominato News Feed, uno dei suoi prodotti più popolari, cambiando il nome semplicemente in “Feed”.

Martedì ha anche annunciato di aver acquisito ufficialmente Kustomer, una piattaforma di gestione del servizio clienti (l’acquisizione è in lavorazione da quando è stata annunciata nel novembre 2020).

L’ondata di rebranding di martedì arriva dopo che Meta ha risolto una delle numerose controversie questa settimana: un’azione collettiva decennale sull’uso dei cookie da parte dell’azienda nel 2010 e nel 2011 che ha tracciato le persone online anche dopo che si sono disconnesse dalla piattaforma Facebook.

Come parte della proposta di transazione, che deve ancora essere approvata da un giudice, Meta ha accettato di cancellare tutti i dati “raccolti in modo improprio” durante quel periodo. La società, che ha generato 39,37 miliardi di dollari di entrate nel 2021, pagherà 90 milioni di dollari agli utenti che hanno citato in giudizio, dopo aver dedotto le spese legali.

“Raggiungere un accordo in questo caso, che ha più di un decennio, è nel migliore interesse della nostra comunità e dei nostri azionisti e siamo lieti di superare questo problema”, ha affermato il portavoce di Meta Drew Pusatri in una nota. Martedì.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto