“L'Isola dell'Amore 9”. Ci occupiamo di Adrianie e Danie

Materiali relativi alla pubblicità dei partner

“L'isola dell'amore 9“La soluzione è di fronte ai rischi accumulati. Non c'è bisogno di preoccuparsi, że podczas przeparowania, gdy Adrian wybrał do pary EmiAnche se potrò comunicare con Nicole, Islanderka postanowiła odejść z Programu. Emilia Steck con Damianim Jelinek non ha oscillato lentamente tra Adriana e Dana.





E video Espandi l'uso di JavaScript nel monitoraggio.









Philip Chazer di odpadnięciu. No Ucraina, non mentire. Partecipare alla guida?

pomponik.tv



Była Islanderka si unisce a tutto ciò che riguarda il programma Wyznała, ma non riesce a riconoscere le sottigliezze del programma, ma non viene utilizzato.

“È troppo tardi. È troppo tardi per mangiare qualcosa che sia troppo caldo per me.” Swierdziłam, że wolę wyjść z Glow podniesioną do gory ni ż postu by nywybrana albo sę ę ę ę kis gierki” – powiedziała Pomponikowi Emi.

Emilię w will miłości ne zatrzymały nawet prośby koleżanek, żeby jednak została dalej w randkowym show.

“Postu stwierdziłam, że to bedzie dla mnie najlepsze. Wejdę z tego [programu – przyp. Red.] Questo è quello che è successo a me, ma io non c'entro niente” – dodała. Przy okazji wychodząc z willi odwracając się pokazała środkowy Palec. Fai kogo był sullo sci?

“To było w kierunku Adriana. Uznałam, że skoro on zachował się jak cham, ja odbiłam piłeczkę w jego strongonę” – wyznała Emi w rozmowie z Damianem Glinką.





Zdjesi



L'isola dell'amore 9 – Amy, Adrian

/I materiali sono corretti READ Sława Przybylska miała wypadek nella scena. "È ora di stare insieme"



Emi wyznała, że ​​​​że że zeżniej zauważyła zmiany w zachowaniu Adriana, zwłaszcza kiedy byli sami stawał się innym cżłowiekiem. Qualcuno potrebbe dover usare questo tipo di abbigliamento, come Dan, che indossa una maschera. Poi, se c'è qualche problema, potrai usarlo con il tuo telefono o tablet, per chiamarti di nuovo.

“Questo è ciò che accade dopo. Zwłaszcza dlatego, że on miał cały dzień na to, żeby mi to powiedzie, a ne pouedział e dopiero powiedział to cręgu ognia przy wszystkich, kiedy w ogóle mnie wybrał, więc to było już to tanie bezsensu (…) Uwa żam, że mini Installa e installa, in modo che non ci siano problemi, quindi puliscilo completamente. Tac Quando ti vedo, non vedo l'ora di vedere cosa succederà dopo. In questo giorno non c'è bisogno di preoccuparsene” – wyznała nam Emilia w rozmowie.

Le urlò contro, mentre Adrian attaccava, Dan Major all'inseguimento di wpływ. Nel frattempo gli isolani vivranno a Barz Danim, ma non potranno comunicare con loro, quindi potrò scegliere il mio partner.

“Chiedimi di iniziare con il pianoforte e di scegliere Nicole Buznach al posto che le spetta, con Dante.. Tegu, se puoi ridere, anche se può essere una questione difficile, non c'è bisogno di preoccuparsi, come per tutto, o tutto ciò che mi spaventa, non è mia madre, że ja la mia madre storica, perché Nekogo non ha né la storia né gli piace vedere molte persone per intero e non pubblica né pubblica, né riconosce molti film. Quando ti vedo, ti amo, ti amo così tanto, ti amo così tanto, ti amo, ti amo così tanto, ti amo così tanto” – powiedziała Emi dla Pomponika.





Zdjesi



Love Island 9 – Dan, Amy, Adrian

/I materiali sono corretti



La pittura di Według Islanderki non è piacevole e non causa alcun inconveniente.

“Esatto, perché si sentirà in imbarazzo, perché si sentirà scioccato. Non c'è nessuno in stosunku di siebie szczerzy in Dan wobec Adriana e Adam wobec Dana, non potrò farlo, sarò felice di vederti, ne vale la pena. “Se vuoi nuotare da qualche parte, non voglio stare da solo, ti dirò che Adrian non può farlo con Dana”, prese in giro Amy.

Non vedo l'ora di vedere cosa succederà dopo. Non sappiamo cosa fare, non dobbiamo preoccuparcene.

“Siamo qui per vedere cosa mi è successo, ma non so cosa fare. I właśnie Dan oczywiście miał w sobie też takie cechy, które ja chciałam lubiłam w nim, ale miał dużo takich czerwonych flag, które nie spodobały. WDivertiti a comunicare con i tuoi amici e familiari” – powiedziała nam była Islanderka.

Un'isola luminosa, che sceglie di abitare una nuova vita, che że szybkie wyznanie miłości non vacilla.

“Największą czerwoną flagą udana było to, że powtarzał, że on ma 30 lat, że ja Jestem małolatą, a mimo wszystko to on pierwszy Sono bloccato, sono in mezzo al nulla, sono innamorato, sono innamorato, sono bloccato a casa mia, non ho niente da fare“- Wiznala Amy.

Koleni Odšenic”L'Isola dell'Amore. Benvenuti in albergo“Inizierà alle 22:00 su TV4.





Zdjesi



Love Island 9 – Victoria, Adrian, Amy, Dan

/I materiali sono corretti READ Królowa Elżbieta WRACA do obowiązków! Wzięła udział w zdalnej konferencji (FOTO)



Colin Odesink “Isola dell'amore. Wyspa Miłości” Sull'antenna TV4 e ponyziałku do niedzieli, prima di andare a letto alle 22:00. Per saperne di più L'isola dell'amore 9” To nic straconego. Programma Obejrzyj online najnowsze odcinki “L'Isola dell'Amore. Wyspa miłości” sulla piattaforma Pulsat Box Vai.

Zopax:

La canzone “Love Island. Wyspa miłości” è stata registrata a Czwórce.

Oliwia pokazała pazury. “Love Island” non è stata riconosciuta come desiderata

Znamy nowe uczestniczki “Love Island 9”. Quanto vuoi vedere Dana?

Materiale identificato dal collegamento pubblicitario di affiliazione