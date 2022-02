Lindsey Perlman morta: l’attore del “General Hospital” è scomparso

Lindsey PerlmanL’attrice televisiva che è apparsa in “General Hospital” e “Chicago Justice” è stata trovata morta venerdì, secondo il dipartimento di polizia di Los Angeles. Aveva 43 anni.

Aggiornamento pubblicato su Sito web della polizia di Los Angeles Si legge: “Oggi intorno alle 8:30, gli ufficiali del distretto di Hollywood hanno risposto a una chiamata radiofonica per un’indagine su una morte in Franklin Avenue e North Sierra Bonita Street. Da allora, l’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato che la persona era Lindsey Erin Perlman. Il medico legale determinerà la causa della morte.”.

I dettagli della scomparsa e della morte di Perelman non erano immediatamente disponibili.

Perelman era stata precedentemente dichiarata scomparsa dalla sua famiglia e dai suoi amici. Secondo il sito web della polizia di Los Angeles, è stata vista l’ultima volta il 13 febbraio alle 12:00 nel 1600 di N. Mariposa Street a Los Angeles.

“Un’attrice nata a Chicago”, dice Pagina IMDb صفحة, Perlman è apparso in diversi programmi TV dal 2015, tra cui “Empire”, “Chicago Justice”, “Sneaky Pete”, “American Housewife”, “General Hospital”, “Selena: The Series” e “The Ms. Pat Show Di recente, Perlman ha interpretato Karen in “Vicious”, uno spettacolo che va in onda su Urbanflix. Secondo la sua biografia su IMDb, si è diplomata al Second City Conservatory e ha ricevuto il Joseph Jefferson Award come attrice protagonista, per il suo lavoro nella commedia “Never the Bridesmaid”.

Il marito di Perlman, scrisse Vance Smith Instagram: “La polizia ha trovato Lindsey. Se n’è andata. Sono disperato. Condividerò altro più tardi, ma volevo ringraziare tutti per il loro amore e i loro sforzi e chiedervi di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento”.