Dow futures: Biden dice che Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. 5 titoli che non fanno schifo

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito un duro colpo la scorsa settimana, con i principali indici al di sotto del supporto chiave e che hanno iniziato a muoversi verso i minimi del 24 gennaio.







I timori che la Russia invaderà l’Ucraina pesano sul rally del mercato, che sta già affrontando l’inflazione e altri venti contrari. L’incertezza su ciò che farà il presidente russo Vladimir Putin aumenta la volatilità.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato venerdì alla fine di essere fiducioso che Putin abbia deciso di invadere l’Ucraina entro i prossimi giorni. In un successivo tweet, ha spiegato perché gli Stati Uniti hanno annunciato in anticipo le intenzioni della Russia. “Stiamo invocando i piani della Russia. Non perché vogliamo un conflitto, ma perché stiamo facendo tutto il possibile per rimuovere qualsiasi motivo che la Russia potrebbe fornire per giustificare l’invasione dell’Ucraina”.

Altri funzionari degli Stati Uniti e della NATO hanno fatto eco a questa preoccupazione, affermando che la Russia continua a costruire forze vicino al confine ucraino. Questo nonostante le accuse del Cremlino secondo cui alcune truppe si stanno ritirando.

Le violazioni del cessate il fuoco tra l’Ucraina e i separatisti filo-russi sono aumentate negli ultimi due giorni, forse fornendo un pretesto alla Russia per lanciare un’invasione dell’Ucraina.

Il 20 febbraio si concluderanno i principali giochi di guerra russi con la Bielorussia. Mosca ha detto che le truppe sarebbero poi tornate a casa, ma lo avrebbero fatto? Il 20 febbraio è anche la fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Putin potrebbe ritardare l’invasione dell’Ucraina per evitare di offendere la Cina.

Ma indipendentemente dalla geopolitica, il rally del mercato azionario sembra più debole che mai. Gli investitori dovrebbero assumere una posizione difensiva con un’esposizione minima.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100. Gli ETF che tracciano il Dow, S&P 500 e Nasdaq 100, tuttavia, sono caduti venerdì sera dopo che Biden ha rilasciato i suoi ultimi commenti sulla crisi Russia-Ucraina .

L’ETF DIA è sceso dello 0,4%. SPY è sceso dello 0,5% e QQQ è sceso dello 0,6%.

Mentre i futures Dow apriranno come di consueto domenica sera, i mercati statunitensi saranno chiusi lunedì in osservanza della festività del Presidents Day. Tuttavia, altri mercati azionari saranno aperti in tutto il mondo.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Cinque crediti non fanno schifo

Brodo di mele Motori O’Reilly (Orly), metalli commerciali (CMC), Unione Pacifico (UNP) E il neutrino (NT) sono cinque titoli detenuti in prossimità dei punti di acquisto Linee di forza relativa Ad altitudini o vicine.

una mela (AAPL) fa impallidire tutti questi nomi, ma è l’unico trade al di sotto della media mobile a 50 giorni.

La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500. È un modo semplice per conoscere i titoli leader in qualsiasi tipo di mercato. In un mercato debole o volatile, le azioni con le linee RS al massimo potrebbero guidare il prossimo rally.

Nvidia, Tesla si blocca

Nel frattempo, Nvidia stock e Tesla (TSLA) è rimbalzato da quasi le sue medie mobili a 200 giorni di venerdì. Questa è un’area in cui sono archiviati Tesla e nvidia (NVDA) ha trovato supporto prima della fine di gennaio. Questi ex grandi vincitori possono continuare a farlo? Probabilmente basato sulle mosse successive al rally del mercato. Ma come azioni enormi, le azioni Tesla e NVDA avranno qualcosa da dire sulla direzione generale del mercato.

Deposito domestico (HD) titoli di guadagno prima dell’apertura di martedì, mentre mosaico (muschio) E il Reti di Palo Alto (banano) tra gli eleggibili dopo la chiusura.

Le azioni Tesla e Nvidia stanno funzionando Classifica IBD. Lo stock ORLY è in archivio difetto 50. Il metallo è stato scambiato venerdì Azioni IBD oggi. Le azioni UNP erano giovedì.

Il video incluso in questo articolo ha discusso in dettaglio il movimento di mercato della settimana, analizzando anche CMC, Union Pacific e nuove azioni. Swing Trader Inventario albero del dollaro (DLTR).

Notizie sul coronavirus

Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha raggiunto 422,11 milioni. Il numero di morti per Covid-19 ha superato i 5,89 milioni.

Il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti ha raggiunto 80,02 milioni, con un bilancio delle vittime superiore a 958.000.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha cercato di riprendersi la scorsa settimana, ma è svanito bruscamente verso la fine della settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,9% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso l’1,6%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dell’1,8%. Small cap Russell 2000 in calo di quasi l’1%

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 2 punti base all’1,93%, ma questo dopo aver raggiunto il massimo di 30 mesi del 2,065% mercoledì. I timori di guerra della Russia hanno spinto gli investitori in rifugi sicuri, mentre i verbali della Fed della riunione politica di gennaio non hanno offerto nuove sorprese da falco.

I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 2% a 91,07 dollari al barile, ma si sono stabilizzati al di sopra del livello di 90 dollari.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dell’1% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adatto) è diminuito del 3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito del 5,4%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha chiuso in modo stabile, ma ha registrato un forte calo giovedì e venerdì. Le azioni Nvidia sono una componente importante di SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) del 2,1% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) ha guadagnato l’1,3%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dell’1,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,5%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Ho rinunciato al 3,35% e al Financial Select SPDR ETF)XLF) è affondato del 2,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) in calo del 2,1%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 9,9% la scorsa settimana, toccando il minimo di 20 mesi venerdì. ARK Genomics ETF (ARKG) è diminuito del 6,6%. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di ARK Invest.

Brodo di mele

Le azioni Apple sono scese dello 0,8% a 167,30 la scorsa settimana. Durante una massiccia vendita di mercato alla fine di gennaio, il gigante degli iPhone non si è nemmeno avvicinato alla serie di 200 giorni. Lo stock AAPL ora contiene un file tazza con manico La base con 176,75 punti di acquisto, secondo Analisi MarketSmith.

stock di metallo commerciale

I metalli commerciali sono aumentati del 3,1% a 36,75 la scorsa settimana. È leggermente al di sopra della media mobile a 50 giorni e opera a 38,82 punti di acquisto. Il titolo CMC potrebbe iniziare a formare una maniglia, con un potenziale di ingresso inferiore a 37,59. Gli investitori possono effettivamente utilizzarlo come ingresso anticipato.

Stock della Union Pacific

La scorsa settimana la Union Pacific è balzata del 5,2% a 251,19. Il titolo UNP viene scambiato appena al di sotto di 256,11 punto di acquisto in un’area molto bassa base piatta. Gli investitori possono acquistarlo ora o semplicemente acquistarne 255.

O’Reilly Stock

Il titolo ORLY è salito dell’1,3% a 676,96 la scorsa settimana, il quarto modesto guadagno settimanale consecutivo. Le azioni O’Reilly hanno riguadagnato la serie di 50 giorni, fornendo un ingresso anticipato in una serie bassa base della tazza. l’ufficiale punto di acquisto Sono 710,96.

Stock di nutrienti

Il titolo NTR ha avuto una settimana turbolenta, scendendo per rompere brevemente la linea dei 50 giorni prima di rimbalzare rapidamente per raggiungere un massimo prima di ritirarsi leggermente. Ma alla fine, il titolo Nutrien è sceso dello 0,7% a 75,78. Questo è appena sotto i 77,45 punti di acquisto.

Mercoledì sera, il produttore di fertilizzanti ha registrato un aumento del 929% dell’EPS con un aumento del 79% delle entrate. Anche altri stock di fertilizzanti stanno andando bene, nonostante alcune significative fluttuazioni giornaliere e giornaliere. Ciò include le azioni MOS, che sono state segnalate martedì in ritardo.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso dello 0,35% a 856,98 la scorsa settimana, ma ha chiuso al ribasso nella sua gamma e ha quasi testato di nuovo la linea dei 200 giorni venerdì. Il titolo TSLA ha incontrato resistenza alla sua linea di 21 giorni in ritirata nelle ultime settimane, mentre la sua linea di 50 giorni sta correndo al ribasso. Mantenere la serie di 200 giorni e il minimo del 28 gennaio a 792,01 è la chiave per il gigante dei veicoli elettrici. Al rialzo, le azioni Tesla hanno 1.208,10 punti di acquisto e non hanno davvero un ingresso anticipato.

azioni Nvidia

Il titolo Nvidia è sceso dell’1,3% a 236,42 per la settimana, ma dopo aver raggiunto la resistenza alla linea delle 10 settimane, il gigante dei chip ha testato di nuovo la serie di 40 settimane e sta quasi toccando la linea dei 200 giorni. Come con Tesla, le azioni NVDA hanno leggermente ridotto le perdite di venerdì.

I guadagni e le indicazioni di Nvidia alla fine di mercoledì hanno superato le visualizzazioni, ma gli investitori si sono concentrati su una previsione del margine di profitto invariata.

Se le azioni Nvidia possono salire al di sopra della linea dei 50 giorni e del massimo del 10 febbraio a 269,25, e anche rompere una forte tendenza al ribasso, fornirà un ingresso molto forte. Il titolo NVDA ha ancora molta strada da fare per raggiungere il picco il 22 novembre a 346,47.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario, già sotto pressione, è stato nuovamente svenduto alla fine della scorsa settimana. Il Dow, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno rotto al di sotto dei loro ultimi range e si stanno dirigendo verso i minimi del 24 gennaio. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono ora sotto il 31 gennaio Giornata di follow-up Minimi, con alte probabilità di romperlo a nuovi minimi. Tagliare i minimi il 24 gennaio segnerebbe la fine del rally del mercato.

Alla fine del 2018, una correzione del mercato azionario o un mercato ribassista hanno dovuto seguire due giorni falliti e alla fine hanno raggiunto il minimo alla vigilia di Natale.

Il rally del mercato vacillante è regredito bruscamente negli ultimi giorni, quindi si può dire che è dovuto al rimbalzo. Ma non deve succedere subito, e un giorno o due non sarebbero buoni in questo senso.

I nuovi perdenti hanno ancora sovraperformato i nuovi gainer, mentre anche l’ampiezza del mercato si è indebolita di nuovo dopo un breve miglioramento all’inizio di febbraio.

A brevissimo termine, il mercato azionario continuerà a concentrarsi sui timori che la Russia possa invadere l’Ucraina. Il lungo weekend del Presidents’ Day potrebbe avere grandi sviluppi per quanto riguarda la Russia e l’Ucraina, aumentando la possibilità di un grande movimento al rialzo o al ribasso martedì. Ma tutte queste mosse possono essere rapidamente invertite con il titolo seguente.

Lontano dalla crisi russo-ucraina, l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse federali incombono sul mercato. In una nota in qualche modo correlata, i problemi della catena di approvvigionamento sono stati una crisi continua nelle ultime settimane.

Generale elettrico (GE), Materiali applicati (AMAT) E il Rocco (ROKU) è tra le tante aziende che hanno indicato che i problemi della catena di approvvigionamento continuano a limitare la produzione e altro ancora.

La risoluzione dei problemi della catena di approvvigionamento non solo aumenterà i profitti aziendali e la crescita economica, ma potenzialmente ridurrà anche l’inflazione. Con i casi di Covid in calo e le restrizioni che si stanno allontanando rapidamente, potrebbe esserci luce alla fine del tunnel, ma potrebbe essere lontana.

Cosa stai facendo adesso

Invece di cercare di indovinare come andranno a finire la Russia, la Federal Reserve e le catene di approvvigionamento e come reagiranno i mercati finanziari, concentrati su ciò che il mercato sta facendo ora. In questo momento, i principali indici e le principali azioni – al di fuori di alcune sacche di forza – sono semplicemente malsane.

Non essere attratto dal mercato per un giorno o due di buoni giorni di mercato. Gli indici domestici hanno molto lavoro da fare. Ad ogni modo, al momento vengono creati solo pochi titoli. Ad un certo punto, ci sarà un forte rally del mercato con un gran numero di titoli di alta qualità che emetteranno segnali di acquisto lampeggianti e da lì si rialzeranno.

Quando ciò accade, vuoi essere pronto. Tieni aggiornata la tua watch list e rimani in contatto con il mercato.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

