L’imprenditore musicale britannico e star di YouTube aveva 31 anni – Scadenza

Jamal EdwardsDomenica, un imprenditore musicale inglese noto per aver fondato SBTV, un canale musicale YouTube dedicato agli artisti emergenti nel Regno Unito, è morto all’età di 31 anni.

La compagnia di Edwards ha confermato la sua morte alla BBC. Nessun altro dettaglio è stato rivelato sulla sua morte.

Edwards è nato a Luton nel 1990 e cresciuto ad Acton, West London. Nel 2006 ha fondato SBTV YouTube, un canale incentrato sull’individuazione di artisti emergenti. Il canale aiuterà a lanciare le carriere di artisti di spicco come Ed Sheeran, Jessie J, Dave, Skepta, Rita Ora e Stormzy.

Molti attribuiscono a Edwards e SBTV il merito di aver contribuito a diffondere musica assurda nel Regno Unito e all’estero. Il canale ha attualmente più di 1,2 milioni di iscritti.

Dopo che è arrivata la notizia della morte del personaggio musicale, i saluti si riversano.

La signora Leshore ha scritto: “Quest’uomo ha aiutato così tanti artisti a diventare quello che sono oggi, incluso me stesso. Mi ha dato un’opportunità dopo l’altra di mostrare il mio talento da Broome a Londra. Dobbiamo mantenere in vita il suo nome e il suo marchio. Fa male, bene è sempre che va presto”.

Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha reso omaggio scrivendo: “La musica e l’intrattenimento britannici hanno perso una delle loro stelle più brillanti. I miei pensieri sono con i cari di Jamal in questo momento molto triste”.

Dave, noto anche come Santan Dave, ha espresso la sua gratitudine per la vita di Edwards e ha scritto: “Grazie per tutto. Le parole non possono spiegare”.

Piango. Così straziante sentire la notizia di Jamal Edwards, pregare per la sua famiglia e i suoi cari non ha più senso Incorpora il tweet – #Carmen 💜💔 (@LadyLeshurr) 20 febbraio 2022

La musica e l’intrattenimento britannici hanno perso una delle loro stelle più brillanti. I miei pensieri sono con i cari di Jamal in questo momento molto triste. https://t.co/Rrf8v9Tkgu Sadiq Khan 20 febbraio 2022

Penso di poter parlare a tutti noi come artisti e come sostenitori della scena dirt/rap britannica quando dico che devo molto a questo ragazzo! A volte mi aiutava senza parlarne. Jamal Edwards, amico!!! Non posso credere che sto twittando questo. Leggenda. Ti amo. – Jaykae (@Jaykae10) 20 febbraio 2022