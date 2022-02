Le trattative CBA dovrebbero riprendere giovedì

La Major League Baseball e la Players League programmano una sessione di negoziazione alle 13:00 ET di giovedì a New York, per ogni USA Today Bob Nightingale. Per coloro che tengono il punteggio a casa, Nightengale aggiunge che l’incontro di domani sarà la sesta sessione tra le due parti per discutere del prossimo CBA dello sport da quando la MLB ha stabilito la chiusura del baseball 78 giorni fa.

Poiché la frequenza di queste sessioni di negoziazione è stata scoraggiante, potrebbe essere un segnale incoraggiante che la sessione di domani si svolgerà a soli cinque giorni dall’ultimo incontro delle due parti. ultimo incontro di sabato Ha rivelato alcune piccole concessioni ma non ha ceduto molto all’ottimismo, durando meno di un’ora e lasciando a entrambe le parti un misto di “immobilismo” e “deluso”.

Uno dei motivi della sessione senza eventi dello scorso fine settimana è stata la persistente discrepanza tra il modo in cui ciascuna parte vorrebbe modificare la soglia fiscale competitiva. MLB ha proposto di aumentare la soglia della tassa sul lusso a $ 222 milioni entro il 2026, con Inibitori Potrebbe potenzialmente impedire ai team di andare oltre quel limite. Nel frattempo, l’associazione del giocatore vorrebbe vedere la spesa della squadra come un catalizzatore, non come una punizione, e sta cercando una nuova soglia fiscale che finisca a $ 273 milioni nel 2026.

Può apparire un divario grande quanto il divario di $ 51 milioni tra la proposta di limite fiscale di ciascuna parte, impallidisce rispetto al divario di $ 85 milioni tra i numeri della somma del bonus reciproco. Uno dei concetti era quello dei premi totali finanziati dalle entrate centrali per premiare i giocatori con prestazioni elevate prima di giudicare già concordato da entrambe le parti, però Quanto costa La ricompensa per questi giocatori è chiaramente divisiva. La Player’s League ha ridotto il numero di bonus da $ 5 milioni a $ 100 milioni da dividere tra gli artisti prima dell’ARB, mentre la MLB ha aumentato la propria offerta da $ 10 milioni a $ 15 milioni.

Gli argomenti discussi includevano l’ulteriore aumento del minimo del campionato, la limitazione del numero di volte in cui i giocatori possono essere selezionati in una stagione e le modifiche al processo di firma amatoriale internazionale. Fortunatamente, sembra esserci intercambiabilità con questi tre argomenti nel seguente contratto collettivo di lavoro. Tuttavia, come abbiamo visto con le modifiche CBA proposte in precedenza come l’implementazione di un DH globale, anche quando le due parti generalmente sono d’accordo su un argomento, non è un knockout che vedranno negli occhi il punto di implementazione.

Come spesso accade con le negoziazioni, può bastare una sola nuova concessione per avviare una reazione a catena di accordi che, in questo caso, porterà alla fine a un nuovo CBA. Affinché una delle parti conceda molto di qualsiasi cosa, dovrebbe incontrarsi al tavolo dei negoziati. Sedersi domani è certamente uno spettacolo gradito per un gran numero di persone Tifosi scettici Un nuovo CBA può essere raggiunto in tempo per l’inizio della stagione, quando era originariamente previsto per il 31 marzo.