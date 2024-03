Le indagini sulla morte di due sacerdoti a Sosnowiec sono state interrotte

La gelosia per la sua posizione nella Chiesa è stata la ragione dell'omicidio. Fr. Roberto SZ. Era in cura psichiatrica. Non si sa quanto la malattia abbia influenzato la scelta del giovane diacono Mateusz B come sua futura vittima.

Entrambi i sacerdoti lavoravano nella parrocchia della cattedrale. Sono apparsi lì quasi contemporaneamente a metà del 2022. Robert, su sua richiesta, dopo un'altra conversazione con il vescovo di Sosnovic sulla sua salute. Non voleva lavorare nella parrocchia di Dąbrowa. Il Vescovo di Sosnowiec è stato guidato dalla Signora degli Angeli. L'assassino del diacono Sosnovic è stato spinto al delitto da una gelosia morbosa

Il diacono Mateusz ricevette l'ordine vescovile con il quale, come studente del seminario di Częstochowa, fu chiamato a servire nella basilica cattedrale di Sosnowiec. Non si sa esattamente quando iniziò il conflitto tra il clero. Ha guadagnato forza poco prima dei tragici eventi. Il diacono era amato dai suoi superiori e dai fedeli, cosa che, secondo quanto riferito, irritò p. Roberto. Quest'ultimo deve ricattare e peggiorare il lavoro di Mateusz. Alla fine il diacono non ce la fece più e si lamentò con i suoi superiori. Si è svolto un dialogo tra il clero e i suoi superiori. Durante questo periodo Mateusz B. dovrebbe tendere la mano di approvazione al sommo sacerdote. Chiedi scusa a Robert, anche se è ferito. Tuttavia, secondo i testimoni, la criminalità è stata l'inevitabile risultato del conflitto. Era seduta a capo del prete. Roberto. Ha pianificato tutto lentamente. L'accusato ha comprato una pistola e ha pregato a lungo

Due giorni prima dell'omicidio, il 5 marzo, p. Robert ha cambiato idea. Il 7 marzo, giorno dell'omicidio, fu celebrata la messa dopo una lunga preghiera. A mezzogiorno, dalla finestra dell'appartamento aziendale, Matus B., che stava facendo le valigie per partire. Quel giorno il diacono si stava recando al seminario di Czestochowa con la sua tesi di master. Fr. Robert tirò fuori una pistola e un coltello con una lama di 21 centimetri. Ha lasciato l'appartamento. Poi gli eventi si sono verificati molto rapidamente. Fr. Matthews B. con una pistola posseduta illegalmente da Robert. Spara sei volte. Questo è un revolver turco a faccia larga. Ha poi battuto Deacon diverse dozzine di volte. Lascia il diacono mezzo morto e corre alla stazione ferroviaria di Sosnovic. Là si sdraiò sui binari davanti a un treno in arrivo. Ha un coltello con il quale pugnala a morte Deacon. Roberta si vede accanto al diacono per proteggere il sacerdote. L'ufficio del procuratore distrettuale di Sosnowiec ha interrotto le indagini

Una difficile indagine condotta dalla procura distrettuale di Sosnowiec per spiegare le circostanze della morte del religioso è stata interrotta sia dalla morte suicida di p. Robert, così come l'omicidio di Deacon. – Il primo libro dell’Inquisizione tratta del reato di induzione a togliersi la vita. È stato scritto. Il secondo sacerdote si occupa della situazione del suicidio. Il pubblico ministero ha indagato se il macchinista avrebbe potuto fermare il treno. Le analisi degli esperti hanno dimostrato che il macchinista guidava correttamente il treno e non poteva fermarlo – ha dichiarato il procuratore Waldemar Łubniewski, portavoce della procura distrettuale di Sosnowiec. L'argomento successivo è l'omicidio di un diacono. Avvocati p. Robert possedeva illegalmente l'arma e le munizioni erano di fabbricazione ceca. Anche le indagini a questo riguardo sono state interrotte. Il procuratore Łubniewski insiste nel voler preparare diverse perizie per i casi. – Nel corso del processo sono stati interrogati complessivamente 88 testimoni. Sono stati analizzati i registri di sorveglianza, sono state esaminate le auto dell'autore del reato e della vittima, sono stati eseguiti esami istopatologici, genetici e balistici e esami fonoscopici. Nel testo relativo al suicidio è importante il concetto di ricostruzione dell'incidente – riassume il portavoce della Procura di Sosnowiec. Ha scritto un testamento e ha pianificato la morte di Deacon. Dietro la terrificante cortina della tragedia. La Curia getta una luce nuova Morte misteriosa di due preti a Sosnowiec. Rapporti successivi mostrano che alcuni sono ancora collegati