Le guardie di sicurezza rivelano come i polacchi rubano. “Devo chiedere scusa al ladro”

Dopo la frode del burro di Varsavia, il dibattito se una cassa self-service possa essere fraudolenta è diventato uno degli argomenti più di moda tra gli avvocati.

– Un ladro puro non farebbe una cosa del genere – una guardia di sicurezza della Slesia racconta a Onet di queste truffe. Perché i “razzisti” hanno metodi molto elevati

– Durante un turno di 12 ore ho fatto tre scatti con i carrelli della spesa pieni: una guardia di sicurezza di Breslavia parla di clienti che non pagano la merce.

“Ha preso avocado e banane e ha pagato le mele” – un messaggio della polizia con questo titolo, pubblicato dal comando che supervisiona i distretti di Bielany e Żoliborz a Varsavia, è diventato un crimine poco prima dello scorso fine settimana del Primo Maggio. L'”eroina” di questa storia utilizzava un vecchio trucco delle casse self-service dei discount: incassava gli articoli più costosi, riconoscendoli come prodotti più economici nel sistema del negozio. Ma lo ha fatto eccezionalmente bene. Il 53enne ha confezionato tre sacchi di avocado e banane in modo che sembrassero mele.

Dopo che una guardia di sicurezza ha notato la frode – con l’aiuto della sorveglianza – e la donna è stata trattenuta nel negozio, si è deciso di chiamare la polizia. Ha classificato il caso come un reato di frode – per un importo di 215 PLN – e ha riferito che l’autore del reato rischia fino a otto anni di carcere.

Si può imbrogliare una slot machine?

Questa qualifica ha causato ulteriori emozioni. “Non puoi imbrogliare l’autoesame” – ha parlato il professore. Mikołaj Małecki dell’Università Jagellonica e creatore del portale “Dogmaty Karnisty”. E ha ragionato: “Scambiare avocado con mele a buon mercato alle casse self-service dovrebbe essere considerato un semplice furto, non una frode. Tale comportamento non può portare a otto anni di prigione, come dice la polizia”. Il pubblico ministero ha sostenuto che il furto fino a 800 PLN era un reato per il quale il legislatore non ha imposto una pena detentiva.

– Un buon ladro non lo farebbe – Una guardia giurata della Slesia, autrice del profilo Facebook “Okiem Ochrony”, dove riflette sui dilemmi professionali, racconta a Onet delle truffe alle casse self-service.

Da dove viene questa valutazione dell’interlocutore di Onet? Secondo lui, rimuovere oggetti “ordinari” (quindi – fino a 800 PLN – un crimine) è “sicuro” per i criminali in caso di incidente.

– Questo può significare raccogliere oggetti sotto una coperta nel passeggino del tuo bambino, come ho riscontrato nel mio lavoro. – dice Slzak. Aggiunge che i “ladri puri” temono di essere etichettati con il reato di frode. Alcuni tribunali hanno accolto questa accusa mentre altri no.

“Abbiamo a che fare con una macchina, non con una persona viva” – ha stabilito nel 2022 il tribunale distrettuale di Toru, considerando un caso in cui un cliente ha annullato un costoso pacchetto di sorveglianza presso una cassa self-service – come telecamere false. Il giudice, contrariamente alla procura, ha classificato il caso come furto. Ha ritenuto che la frode (come si legge nella sentenza) “non è un fattore essenziale del carattere dell’imputato, che nel corso dell’atto richiede che venga ingannato”.

Alla fine dello scorso decennio, invece, il tribunale distrettuale di Opole ha ritenuto fraudolento incassare come patate ad una cassa self-service un pacchetto di creme e pannolini del valore di circa 250 PLN. Ma non esiste una prigione per i pannolini. Il giudice ha considerato la truffa un caso minore. Ecco perché mi sono ritrovato con una multa di 900 PLN.

“Il ladro mi ha denunciato”

Tornando all’avocado: non certo il primo di Varsavia ad avere un prezzo sbagliato.

– Il cliente che ho visto al banco self-service voleva comprare gli avocado come pomodori – dice Ewelina (nome cambiato su richiesta dell’interlocutore di Onet) da Wrocław. Ha 25 anni e ha lavorato come guardiana per cinque persone. Il suo affiliato l’ha mandata in vari negozi di una delle catene di sconti.

– Ho catturato questo cliente, ho scritto un rapporto con lui e ho chiamato la polizia – dice Evelina. Secondo il suo rapporto, uno spremitore di avocado di Breslavia ha ricevuto una multa dalla polizia per un crimine.

– Ma questo ladro ha sporto denuncia contro di me e ho chiamato la polizia perché ha sbagliato solo perché ha fatto solo un “errore”. Dopo questa denuncia l’amministrazione ha deciso che dovevo chiedere scusa al ladro, dice un abitante di Wrocław. La sua storia dimostra che la cosa più importante per un’agenzia e per un network è non avere lamentele da parte dei clienti.

– Il cliente è il nostro padrone. Anche un ladro. E il lavoro delle guardie salde è sottovalutato. Quindi è meglio essere tu a fissare il telefono durante il tuo turno – dice Evelina.

“Irresponsabilità” sul passeggino

Quanto lavoro ha una guardia giurata “fidata”?

– Durante un turno di 12 ore ho fatto tre scatti con i carrelli della spesa pieni – racconta il residente di Wrocław. Ci mostra un video che ha girato con il cellulare durante la missione. Come dice lui, mostra un carrello, un cliente che lascia la fila alla cassa self-service e l’uscita principale del discount senza pagare. Comprende tra gli altri: un fenicottero giocattolo, dolci e caffè.

– Tali clienti si giustificano dichiarandosi liberi dalla depressione. Infatti simulano la intercettazione delle carte da parte del lettore, ma senza pagare – Un residente di Breslavia giudica le persone “dimenticate”.

Il tribunale distrettuale di Chuaski ha interpretato come “irresponsabile” il comportamento dell’avvocato che ha superato la fila alla cassa self-service di un negozio di questa città con il carrello pieno senza pagare merce per un valore di 377 PLN. Questo cliente ha avvicinato la carta al lettore, ma non ha inserito il codice PIN. L’uomo era accusato di furto, per il quale il tribunale distrettuale di Chuasaki – in primo grado – aveva imposto un’ammonizione. Ma nel secondo caso l’imputato si è difeso.

“Ho concluso un contratto di compravendita efficace, a seguito del quale ho acquistato beni selezionati e, a causa di negligenza, non ho pagato immediatamente, ma con un ritardo”, ha affermato l’avvocato di Chuasky in appello. La corte ha ritenuto che avere due bambini piccoli con cui l’imputato faceva la spesa costituisse un “onere mentale significativo”.

Ma qualcos’altro divenne cruciale per la liberazione finale.

“Il comportamento dell’imputato indica che intendeva pagare il prezzo da quando ha posizionato la carta bancomat sul lettore, ma a causa di imprudenza o negligenza, non ha completato correttamente la transazione”, ha affermato la corte, aggiungendo che “l’imputato, un adulto , persona responsabile, ci si può aspettare che sia più diligente nell’educazione giuridica.” .”

Per “Fogliari”.

– Nascondere cose nelle tasche dei vestiti di tuo figlio. Oppure quando il negozio ha il proprio giardino esterno la merce può essere gettata oltre la recinzione – L’autore di “Okiem Ochrony” elenca gli eventi più interessanti della sua carriera in Slesia. Ha anche incontrato sacchetti di alluminio. Tali borse speciali vengono utilizzate per conservare il “carico” al loro interno in modo che non emettano “bip” ai cancelli di uscita.

Ci sono casi in cui questi “folli” ottengono giustizia. Ed è molto severo. Cinque anni fa il tribunale distrettuale di Wałbrzych si è occupato del caso di un abitante di questa località che aveva rubato tre telefoni da un ipermercato. Nello spogliatoio del negozio li ha avvolti in un foglio di alluminio – si legge negli atti del tribunale – “per evitare che attivino l’allarme che protegge le telecamere dai furti”.

È stata fermata da una guardia di sicurezza vigile. Inoltre, il giudice ha deciso che avvolgere i telefoni nella pellicola era un furto (perché la pellicola veniva utilizzata per aggirare le misure di sicurezza) – e il relativo furto era già un crimine – quindi ha mandato il ladro in prigione, anche se solo per un mese.

Quando perdonerà il protettore?

– A volte ci sono regole interne su quando chiamare la polizia. Ad esempio, il nostro interlocutore afferma che dipende dall’importo trasferito. Come dice, ottiene molta autonomia nel prendere decisioni dai suoi capi, quindi non si lamenta di loro (la cattiva opinione di Wrocław dei suoi superiori, come Evelina).

– Si tratta di “pochi soldi” e, a meno che il criminale non sia aggressivo, di solito può fare a meno della polizia. Ma ovviamente con l’importo dovuto – Affermazioni. Tuttavia, se incontra lo stesso criminale una seconda volta in una truffa, chiamerà sicuramente la polizia, indipendentemente dall’importo.

– Se qualcuno lo fa di nuovo, forse ha rubato anche da altre strutture – spiega la guardia giurata della Slesia. Dice che la polizia può dimostrare la continuità del furto e aggiungere valore ai furti in cui viene colta la persona.

– Ma questo caso è come quello di Yeti, pochi ne hanno sentito parlare e nessuno lo ha visto – Lui è d’accordo.

Infine, l’interlocutore di Onet nota che i taccheggi per ingenti somme vengono effettuati “su richiesta”, spesso da stranieri. Ma questa è una frode sul burro diversa da quella di Żoliborz.