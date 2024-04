La solitudine aumenta il rischio di morte del 26%. Lo stesso dell’obesità patologica

Segnale di avvertimento



Se è così grave, perché dovremmo testarlo? Secondo il Dott. Cacioppo, i sentimenti di solitudine a breve termine potrebbero averci aiutato a sopravvivere nel passato evolutivo. Non potremmo vivere in isolamento perché dovevamo chiedere l'aiuto di un vicino per prendere qualcosa per la cena o allontanare un predatore, ma al giorno d'oggi possiamo provvedere a noi stessi e tuttavia il nostro cervello continua a segnalare che l'isolamento non ci fa bene. “È un segnale d'allarme, simile alla fame, alla sete o al dolore”, ha detto il dottor Cacioppo a New Scientist, un popolare settimanale scientifico.

Questo dolore sociale, come il dolore fisico, segnala una minaccia e spinge all’azione. La solitudine ci costringe a prenderci cura degli altri. Questo è un segnale che è tempo di prestare attenzione a ciò che ti circonda. -Se non fosse per la sensazione di solitudine, non lo sapremmo. Saremo egoisti. Lo spiacevole stato di solitudine che la persona prova allora è un segnale che qualcosa deve cambiare e spinge ad uno sforzo per essere riaccettato nel gruppo. Di conseguenza diventa una persona migliore – ha spiegato il dottor Cacioppo in un'intervista al mensile “Charaktery”. Quindi gli scienziati distinguono due condizioni: la solitudine, che ha un effetto distruttivo su di noi, e la solitudine, che, tra le altre cose, ci costringe a pensare.

Mente errante



I momenti con noi stessi ci rendono migliori, più sensibili e hanno un effetto positivo sul corpo e sulla mente. Migliorano il benessere. Ti permette di scoprire te stesso, allontanarti dalla vita e pensare a cose importanti. Danno una sensazione di pace interiore e indipendenza. – Il tempo in cui siamo soli è il momento in cui possiamo vagare tra i nostri pensieri, creare connessioni, guardare dentro noi stessi e sperimentare la vita. Queste idee e associazioni ci permettono di comprendere la fase della vita in cui ci troviamo. “Senza di essa, semplicemente cessiamo di esistere”, afferma il dottor Morawiec dell'Accademia di salute mentale Harmonia di Varsavia.

Stare da soli può anche aumentare la creatività. Gregory Feist, che studia psicologia della creatività alla San Jose State University in California, ha dimostrato che una delle caratteristiche più importanti delle persone creative è la loro mancanza di interesse per le connessioni sociali. Stare con te stesso consente la riflessione e l'osservazione necessarie nel processo creativo.

Grazie a questo, Felix Dennis, un milionario britannico, ha trovato un nuovo modo di vivere. Sulla cinquantina fu ricoverato in ospedale. Era legato al letto e non aveva il telefono. Cominciò a guardarsi intorno nella stanza e vide i pezzi di carta che l'infermiera aveva lasciato. Ha provato a mettere a punto un piano d'azione, ma era troppo piccolo. Così cominciò a scrivere poesie.

Un solo viaggio ha permesso a Henri Poincaré di trovare la soluzione a un problema matematico con cui stava lottando da diverse settimane. Archimede scoprì il principio della galleggiabilità mentre si rilassava in una vasca da bagno, e Albert Einstein scoprì la teoria della relatività mentre mescolava pigramente il suo tè e osservava i fondi di caffè che turbinavano sul fondo della tazza.

Isolarsi dalle persone fa sì che il cervello inizi ad analizzare le informazioni in esso archiviate. Grazie a ciò, nuove idee nascono in modo del tutto inaspettato. La ricerca su come l’isolamento influisce sulla vita delle persone è iniziata negli anni ’60 dal Prof. Ernst Böppel, neuroscienziato tedesco dell'Istituto Max Planck per la fisiologia del comportamento umano. Ha condotto esperimenti non solo tra i volontari, ma si è anche chiuso in un bunker bavarese per due settimane.

“I primi giorni sono stati difficili”, ha detto il professore, “C’era una sorta di caos interno e dovevo soffrire di ansia e pensieri frenetici”. Poppel nel libro “L'arte dell'ozio. Sulla felicità di non fare nulla” di Ulrich Schnabel. Ma poi ha iniziato a sentirsi meglio. “Potevo lavorare con concentrazione, ero meno distratto del solito e in un certo senso ero adeguato da solo”. Quando riemerse due settimane dopo, si sentiva “nato di nuovo”. Dopo questa esperienza, quando il Prof. Incapace di affrontare un problema scientifico, Poppel si recò per alcune settimane nella Foresta Nera. Camminare da solo in montagna non solo risolveva il problema, ma gli faceva anche sentire la mancanza delle persone.

La solitudine aumenta il rischio di morte prematura del 26%. È come vivere con l’obesità cronica. Questo mi dà fastidio, indipendentemente dall'età o dalla fase in cui mi trovo

Hanno concluso lo studio dicendo: “Nei giorni in cui le persone trascorrevano più tempo da sole, sentivano di avere un’influenza su ciò che accadeva intorno a loro e che potevano fare ciò che era importante per loro e ciò che decidevano di fare”. Università di Reading. Dimostrano che stare con te stesso non solo contribuisce al tuo benessere emotivo, ma – paradossalmente – ti dà un senso di connessione con gli altri. Questo tipo di solitudine ha un effetto benefico sulla salute, ma solo quando lo decidiamo noi stessi, quando possiamo mettervi fine in qualsiasi momento su nostra richiesta e quando possiamo facilmente stabilire relazioni positive con gli altri. Se queste condizioni non sono soddisfatte e la solitudine dura più a lungo di quanto vorremmo, inizia a infastidirci. Col passare del tempo, questa fame di solitudine diventa difficile da soddisfare. Non esistono negozi o frigoriferi pieni di amici.

Viaggiatori e guardiani



Allora quando il tempo trascorso in azienda può essere piacevole e quando può portare a problemi di salute? La risposta a questa domanda non è semplice. Perché la solitudine, secondo la definizione scientifica, è la discrepanza tra ciò che ci aspettiamo dalle relazioni sociali e ciò che effettivamente riceviamo. Se è così, la giusta quantità di tempo trascorso in compagnia degli altri o semplicemente da solo significherà qualcosa di diverso per ognuno. È importante solo non ritirarsi in completo isolamento, ma ripristinare l'equilibrio mentale, mantenere la media aurea e non riempire la maggior parte dei giorni di solitudine.

Ci sono persone che cercano la solitudine perché sono stanche di troppa compagnia e non hanno abbastanza tempo per se stesse, oppure semplicemente amano la solitudine. Spesso diventano ricercatori o viaggiatori alla scoperta di nuovi posti. Vivere da soli non sarà una tortura per loro. D'altra parte, ci sono persone che hanno bisogno di stare sempre con i propri cari. Non intraprenderanno un viaggio solitario intorno al mondo per testare i limiti della resistenza umana. Rimarranno sul posto e si prenderanno cura di chi ne ha bisogno.

Studi sui gemelli suggeriscono che i geni possono predisporre le persone ad avere un maggiore o minore bisogno di forti connessioni sociali. Tuttavia, non ereditiamo la tendenza a sentirci soli, ereditiamo quanto siamo sensibili ad esso e quanto ci sentiamo male quando non abbiamo tempo per noi stessi per molto tempo.

Tempo per te stesso



Due ricercatori hanno recentemente cercato di spiegare la differenza tra solitudine e solitudine: Nita Weinstein dell'Università di Reading e Thuy-Vi Nguyen dell'Università di Durham nel Regno Unito. Hanno combinato le loro scoperte e ricerche con la giornalista Heather Hansen nel libro “In Solitude: The Science and Power of Staying Alone”, pubblicato lo scorso autunno. Descrivono come la solitudine quotidiana influisce sulla vita delle persone e sostengono che il tempo trascorso lontano dagli altri fa bene alla salute e al benessere e può essere essenziale per una vita equilibrata e felice.

Per questo libro, gli autori hanno intervistato 1.000 cittadini britannici di età compresa tra i 13 e gli 85 anni che hanno raccontato le loro storie di solitudine. La maggior parte dei partecipanti ha descritto la solitudine come una distanza emotiva dagli altri, ma non necessariamente una distanza fisica. Ciò significa che puoi sederti in una stanza con una persona cara, o anche su un autobus urbano, e beneficiare comunque del tempo che trascorri da solo. Gli autori scrivono che la libertà dalle aspettative e l’indipendenza dagli altri rendono confortevole questo tipo di isolamento. Biologicamente, socializzare è stressante, anche quando ci piace. Il dottor Nguyen afferma che l’isolamento ci dà l’opportunità di riposarci e ringiovanire.

Tuttavia, secondo lei, la reciproca esistenza non può durare per sempre. In diversi esperimenti, il dottor Nguyen ha esaminato la relazione tra il tempo trascorso da solo e il tempo trascorso in compagnia. Ha dimostrato che dopo 15 minuti di sensazione di solitudine, appare una sensazione che lo scienziato chiama effetto di disattivazione. Ciò significa che i sentimenti ad alta eccitazione (sia positivi che negativi), come l’eccitazione e l’ansia, sono ridotti, mentre i sentimenti positivi a “bassa eccitazione” come la calma. Il mondo non ha notato un simile cambiamento nelle persone che hanno trascorso 15 minuti con un’altra persona.

È stato inoltre dimostrato che quando i partecipanti trascorrevano 15 minuti da soli ogni giorno per una settimana, erano meno stressati e più soddisfatti la settimana successiva, e si sentivano anche più indipendenti rispetto a prima dell’inizio dello studio. Tutte queste ricerche dimostrano che le persone possono usare la solitudine per regolare le proprie emozioni. I brevi momenti trascorsi da soli ti permettono di calmarti: l’eccitazione o la rabbia scompaiono.

Medita, cammina o magari fai una doccia



L’unica domanda è se siamo capaci di stare da soli. – Viviamo in tempi in cui siamo costantemente bombardati o alla ricerca di informazioni. Ogni momento libero scorriamo lo schermo del nostro smartphone o controlliamo i social media. Non siamo soli nemmeno per un momento con i nostri pensieri o sentimenti, siamo solo esposti ai pensieri e ai sentimenti degli altri, siamo pieni della vita di qualcun altro. E se assorbiamo solo le idee e le opinioni di qualcun altro, la domanda è dove siamo – dice il dottor Morawik.

Cosa è necessario fare per cambiare questa situazione? – Devi lottare con te stesso e sopportare per qualche tempo il disagio che provi perché nessuno sa cosa stai facendo, il che significa non pubblicare nulla sui social media – consiglia la dottoressa Morawic. Per rimanere in isolamento, alcune persone decidono di fare viaggi di meditazione. – Ti aiuta a rimanere con i tuoi pensieri, ma possiamo permetterci un ritiro così lungo solo una volta ogni tanto. Sarebbe bello se potessimo trascorrere del tempo insieme più spesso, ad esempio la mattina prima del lavoro o la sera dopo aver fatto tutti i compiti. Ma non si tratta di obbligarti a farlo. Questo dovrebbe essere il risultato di un bisogno interno. Per alcuni questo momento di separazione può essere fare la doccia, per altri passeggiare o lavorare in giardino, per altri guardare fuori dal finestrino del tram o dell'autobus – dice il dottor Moravec.