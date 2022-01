La situazione non è più facile del confine con la Polonia

– Con nostro grande rammarico, il nostro rapporto con l’Ucraina non è stato facile. E gran parte di esso è necessario istituire una task force adeguata a breve termine per proteggere il confine di quasi 1.500 chilometri con l’Ucraina, ha affermato il dittatore bielorusso, citato da TASS.

– Sono obbligato a farlo, perché la situazione al confine con l’Ucraina non è più facile dei poli – ha valutato Lukashenko.

“Se necessario, ci difenderemo”

Ha descritto le manovre militari bielorusso-russe pianificate dal 10 al 20 febbraio, ma non ha cercato di aggravare la situazione a Minsk e Mosca, ma ha piuttosto dimostrato “prontezza e capacità di rispondere a potenziali minacce”.

Lukashenko ha detto che le manovre erano necessarie in Bielorussia, non in Russia. – Come risultato di queste esercitazioni, vedremo dove e in quali aree concentrarsi – le manovre militari non sono illegali, ha affermato.

– Loro (Occidente – ndr) Dovrebbero vedere che non siamo soli e se necessario ci difenderemo – ha affermato il dittatore bielorusso.

La Russia potrebbe attaccare l’Ucraina

I movimenti delle truppe russe sono seguiti da vicino mentre crescono le preoccupazioni per la concentrazione di truppe vicino al confine ucraino e la valanga di minacciosa retorica in Occidente. La Russia sta pianificando un’invasione. Mosca ha negato tali piani, ma ha utilizzato la situazione di stallo per assicurarsi garanzie di sicurezza dall’Occidente, incluso fermare l’espansione della NATO e garantire che l’Ucraina non sarà mai ammessa all’alleanza.

Il presidente Andrzej Duda ha convocato venerdì il Consiglio di sicurezza nazionale, che sarà dedicato alla situazione in Ucraina.

