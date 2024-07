La ricerca mostra che i topi sono empatici e si aiutano a vicenda

Secondo gli psicologi animali, la comprensione dell’idea dei nomi è una funzione molto avanzata della mente cosciente, che – come si pensava fino a poco tempo fa – è disponibile solo per gli esseri umani. Sì, diamo nomi a cani e gatti e loro rispondono quando ci rivolgiamo a loro in quel modo, ma nessuno ha mai dimostrato che si diano nomi a vicenda. Ma chissà, forse nemmeno loro. Sappiamo sempre di più sulla mente degli animali e molti scienziati sostengono che non sono solo gli esseri umani a possedere coscienza e sensibilità nel senso umano.

Dichiarazione di consapevolezza



Gli autori della Dichiarazione di New York sulla coscienza animale, creata nell’aprile di quest’anno presso la New York University grazie alla collaborazione di tre scienziati – il Prof. Christine Andrews della York Research Chair in Animal Minds, il Prof. Jonathan Birch della London School of Economics and Political Science e professore. Jeff Sibo dell’Università di New York. Hanno invitato scienziati di tutto il mondo che si occupano di questioni relative alla coscienza, alle capacità cognitive degli animali, all’etica e alla filosofia a firmare le dichiarazioni. Finora la dichiarazione è stata firmata da 288 scienziati, tra cui i maggiori specialisti mondiali nella ricerca sulla mente degli esseri umani, dei primati, degli uccelli, dei rettili e dei cefalopodi. Come dichiarano gli scienziati, questo documento è una sintesi degli ultimi dieci anni di ricerca sulla coscienza animale e un modo per diffondere scoperte nuove e rivoluzionarie in questo campo.

– Sebbene il concetto di coscienza, come il concetto di verità, non possa essere definito in modo completamente logico, ne conosciamo le implicazioni e ne abbiamo una buona definizione operativa come riconoscimento dell’esistenza di oggetti ed eventi indipendenti da noi – dice il professore. Andrzej Elzanovski, zoologo e bioeticista dell’Università di Varsavia, è uno dei firmatari della dichiarazione. – Ad esempio, una volpe che dà la caccia a un topo sa che si tratta dello stesso individuo, indipendentemente dal fatto che lo veda, lo senta o lo annusi – spiega lo scienziato. Una straordinaria consapevolezza ti permette anche di riconoscere il tuo corpo e distinguerlo dall’ambiente. – Ecco perché gli animali con un’enorme coscienza sono sensibili alle violazioni dell’integrità fisica, – spiega il professore. Alzanovsky. Come affermano gli autori della Dichiarazione di New York, questa consapevolezza consente anche esperienze soggettive. Ciò può includere esperienze sensoriali, come il tatto, il gusto o l’olfatto, così come esperienze che fanno sentire bene o male l’organismo, ad esempio piacere, dolore, speranza o paura – dicono i ricercatori.

Danios curiosi e corvi brillanti



Secondo gli scienziati che hanno firmato la dichiarazione, questo tipo di coscienza non è posseduto solo dagli esseri umani e dai primati, ma da tutti i vertebrati, dai mammiferi ai pesci. Gli esempi sono molti, poiché riguardano tutti i comportamenti legati alla caccia e all’evitare la caccia, all’uso di diversi oggetti come strumenti, alla paura o al dolore, al semplice apprendimento o al ricordo di eventi passati. Molti vertebrati, anche quelli meno avanzati, hanno un’ottima memoria, compreso il famoso pesce rosso, che si sospetta dimentichi tutto dopo pochi secondi. Oggi sappiamo che questo non è vero. Dopo una settimana, i pesci rossi ricordano completamente la persona che li ha nutriti e il salmone può ricordare la minaccia per almeno un anno. I pesci, in particolare gli arcieri, possono anche apprendere tecniche di caccia efficaci osservando i membri più anziani dello stormo, il che è una prova evidente del fatto che sono consapevolmente consapevoli dell’ambiente circostante e delle altre creature.

I ratti sono empatici, si aiutano a vicenda e si aiutano a vicenda in modo efficace perché, in una certa misura, hanno imparato la comprensione della causalità – Prof. Andrzej Elzanovski, filosofo e bioeticista dell’Università di Varsavia

Un’elevata consapevolezza è anche associata alla curiosità e alla voglia di giocare. Non siamo sorpresi di vedere un gatto o una gazza curiosi, ma si scopre che anche i pesci sono altrettanto curiosi del mondo. In uno degli studi più recenti citati dagli autori della Dichiarazione di New York sulla coscienza animale, la dottoressa Becca Franks dell’Università della British Columbia ha osservato tale comportamento nel pesce zebra, comune pesce ornamentale. In una serie di esperimenti, i pesci hanno mostrato un interesse costante per le novità, e più novità c’erano, più velocemente il loro interesse diminuiva (come facciamo a saperlo?). Poiché i Danios esplorano cose nuove volontariamente e senza alcuna ricompensa aggiuntiva, imparare cose nuove sembra essere intrinsecamente gratificante per loro, scrivono i ricercatori.

L’intelligenza può coincidere con la coscienza fenomenica. I corvi della Nuova Caledonia lo hanno dimostrato molte volte e hanno dimostrato la loro capacità di comprendere la teoria della galleggiabilità. Lo hanno scoperto gli scienziati dell’Università di Auckland in Nuova Zelanda. Hanno posizionato dei tubi pieni d’acqua davanti agli uccelli con dei dolcetti che galleggiavano al loro interno. I corvi dovevano capire come raggiungerli. E cosa hanno inventato? Getta oggetti nel tubo dell’acqua in modo che il suo livello aumenti e diventi possibile ottenere una ricompensa. Gli uccelli non sceglievano queste cose a caso; in qualche modo sapevano che un sasso che affondava rimuoveva più acqua di un pezzo di corteccia che galleggiava in superficie. Gli scienziati non hanno dubbi di aver utilizzato consapevolmente questa strategia per raggiungere il loro obiettivo.

Intelligente come un polipo



Secondo i firmatari della Dichiarazione di New York, anche i gruppi di animali che fino a poco tempo fa erano considerati completamente incoscienti e privi di mente dovrebbero essere promossi al gruppo di animali dotati di coscienza: i cefalopodi e alcuni artropodi. Soprattutto i primi due, negli ultimi anni hanno mostrato un comportamento talmente consapevole e intelligente che si è addirittura detto che la loro mente sia vicina a quella dei mammiferi o degli uccelli.

Gli scienziati dell’Università della California a Berkeley hanno notato la straordinaria capacità dei polpi di imbrogliare durante la caccia. Un polipo in un acquario universitario cercava un gambero nascosto dietro un vaso di fiori. Per prima cosa allungò impercettibilmente un braccio, poi lo colpì finché i gamberetti non vi caddero direttamente dentro.

A loro volta, gli scienziati della stazione zoologica Anton Dorn hanno condotto un esperimento che includeva due gruppi di polipetti, che risiedevano in acquari separati da vetro trasparente, contenenti palline rosse e bianche sul fondo invece della sabbia. Il metodo della carota e del bastone è stato utilizzato per i polpi in un acquario: il loro compito era raccogliere solo le palline rosse dal fondo dell’acquario. I rossi hanno ricevuto un premio e i bianchi hanno ricevuto una punizione sotto forma di una lieve scossa elettrica. I polpi capirono subito cosa stava succedendo: portarono palline rosse tre volte di più. Ma poi gli scienziati si sono avvicinati al secondo bacino, i cui abitanti osservavano solo le attività dei loro vicini. Si scopre che i piccoli polipi sono appena saltati sulle palline rosse! Secondo i ricercatori la conclusione può essere solo una: i polpi possono imparare consapevolmente osservando, traendo conclusioni e ricordando informazioni di base. Esattamente come le persone imparano.

In uno studio recente i granchi eremiti hanno anche dimostrato un comportamento cosciente volto a evitare il pericolo. Come ha dimostrato il dottor Robert Ellwood della Queen’s University di Belfast, i granchi riescono a pensare a qual è il male minore per loro: nascondersi dalla luce in un nascondiglio dove i ricercatori hanno precedentemente dato loro una lieve scossa elettrica, oppure restare sul fondo aperto ed evitare Dolore. I granchi erano in grado di realizzare un processo mentale che chiamiamo scegliere il minore tra due mali. Contrariamente al loro istinto, rimasero fuori dal bunker.

Capisco che lo sono



Tutto ciò è impressionante, ma oltre alla straordinaria coscienza, alcuni animali sembrano avere un altro tipo di coscienza che fino a poco tempo fa veniva attribuita solo agli esseri umani. – Questa è l’autoconsapevolezza riflessiva, cioè la capacità di comprendere se stessi come autori di varie azioni e delle loro conseguenze, che implica la comprensione della causalità. Comprendere te stesso come autori del reato ti consente di comprendere le intenzioni e le azioni di altri individui come autori del reato, prevedere le loro azioni e cooperare. L’autocoscienza riflessiva si è formata sulla base della coscienza fenomenica e non l’ha sostituita completamente nemmeno nell’uomo – spiega il professore. Alzanovsky.

Il classico test che esamina la presenza di autocoscienza negli animali è il cosiddetto test dello specchio. Si tratta di disegnare un punto sulla fronte dell’animale o in un altro punto visibile del suo corpo, quindi posizionare l’animale davanti a uno specchio. Se cerca di cancellare il punto dallo specchio o non gli presta affatto attenzione, si presume che non sia consapevole della sua separazione. Se, mentre si guarda allo specchio, inizia a scansionare il punto del suo corpo, significa che è in grado di intuire che lo specchio rappresenta la propria immagine – questo significa la presenza di autocoscienza. I bambini di appena 2 anni, la maggior parte dei primati (ma non i gorilla), le gazze e i delfini superano il test dello specchio. – È pur sempre un test affidabile di autocoscienza, anche se è necessario prestare attenzione anche a come si comporta l’animale nei confronti degli altri rappresentanti della sua specie, perché il test dello specchio dimostra non solo la presenza di autocoscienza, ma anche un comportamento empatico. . Questo è comunemente osservato nei primati, nelle balene, negli elefanti e nei corvidi – dice il professore. Alzanovsky.

I corvi possono riconoscere i loro parenti più stretti e gli uccelli familiari e, soprattutto, ricordare quanto fossero vicini, anche dopo tre anni di separazione. Ciò è stato dimostrato da scienziati dell’Università di Vienna, che hanno osservato un gruppo di corvi e le relazioni tra loro, e poi hanno isolato gli animali l’uno dall’altro per lungo tempo. Si è scoperto che quando gli uccelli si incontravano di nuovo, si aggrappavano immediatamente agli individui con cui avevano condiviso un legame emotivo ed evitavano quelli con cui non avevano mai empatizzato prima o trattati come nemici.

Ti conosco dal tuo odore



I cani sono anche pieni di empatia: fanno amicizia, si aiutano a vicenda e collaborano, anche se nessun cane ha mai superato il test dello specchio. Secondo il prof. Adam Miklosi, ricercatore di lunga data sulle capacità cognitive dei cani presso l’Università Loránd Eötvös di Budapest, potrebbe avere un collegamento con il fatto che il senso primario dei cani non è la vista, ma l’olfatto. Quindi la macchia sulla pelliccia potrebbe essere impercettibile o non vale la pena prestare attenzione.

Secondo il prof. La ricerca di Elzanovsky potrebbe essere simile nel caso dei topi, che sono forti candidati per il gruppo degli animali autocoscienti. – Costruiscono forti legami emotivi, sono empatici e si aiutano a vicenda in modo efficace, perché, in una certa misura, hanno imparato la comprensione della causalità – dice il professore. Alzanovsky. Ciò è stato dimostrato attraverso un esperimento condotto da scienziati dell’Università di Chicago. Hanno allevato insieme coppie di topi per sviluppare un forte senso di attaccamento negli animali. Quando gli animali erano adulti, i ricercatori ne hanno sigillato uno in un contenitore di plastica trasparente che poteva essere aperto dall’esterno con una speciale chiusura. Il secondo topo nella trappola giocherellava con la trappola finché non liberava il suo compagno, poi condivideva con lui la cioccolata. Lui stesso non ne aveva alcun interesse e non ricevette alcuna ricompensa per questo. Sentiva semplicemente il bisogno di aiutare qualcun altro. “Ciò che è ancora più scandaloso sono i metodi completamente disumani di sterminio dei ratti utilizzati dalle società di controllo dei roditori”, aggiunge il professore. Alzanovsky.

Secondo gli autori e firmatari della dichiarazione, se esiste la possibilità che l’animale sia cosciente, se ne dovrebbe tenere conto quando si decide di sostenere l’allevamento, e questo vale, ad esempio, per i polpi. – Gli animali meritavano questa dichiarazione da parte della comunità scientifica un secolo dopo che l’enorme sofferenza dei mammiferi e degli uccelli causata dall’agricoltura industriale, dagli esperimenti e dai test è stata legittimata – dice il professore. Alzanovsky.