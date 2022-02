La regina Elisabetta risulta positiva al coronavirus

La regina Elisabetta II alla Camera dei Lord a maggio durante l’apertura ufficiale del Parlamento. Un’ondata di incoraggiamento e sostegno è esplosa dopo la notizia della sua infezione con il virus Corona. credito… foto di Chris Jackson

Entro domenica pomeriggio, la notizia che la regina Elisabetta II aveva contratto il coronavirus si è diffusa in tutta Londra con avvisi di notizie sui telefoni che portano informazioni a molti mentre lavorano nel fine settimana. Ma quando il pubblico in generale e i leader politici hanno reagito, molti si sono affrettati a pensare a come sarebbe arrivata la notizia Mentre il governo prevede di annullare le ultime restrizioni rimaste sul coronavirus.

Un certo numero di persone ha affermato che la malattia della regina ha portato a casa quanto sia stata vulnerabile la popolazione in generale al virus.

“Non ha limiti, questo è quello che ci dice”, ha detto Hussain Ahmed, 34 anni, che stava aspettando un autobus nel nord di Londra. “Non gli importa se sei una regina o un re o un normale civile, una persona di alto potere; hai capito.”

Gail Smith, che stava camminando con la sua amica sotto una pioggia torrenziale nel nord di Londra, ha detto di aver visto la notizia ed era triste e preoccupata per la regina. Ma hanno aggiunto che non sono stati sorpresi di vedere che è entrato nei circoli reali perché ci sono ancora molte persone infette a Londra e in tutta la Gran Bretagna.

“Deve essere la persona di alto rango più protetta ed è anziana”, ha detto la signora Smith. “E in genere è una persona sana, ma mostra quanto sia difficile proteggere le persone da questo”.

Un’ondata di incoraggiamento e sostegno da tutto il paese e oltre è esplosa sui social media domenica dopo che Buckingham Palace ha annunciato per la prima volta la notizia, insieme a politici e commentatori.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha scritto su Twitter: “Sono sicuro di parlare a nome di tutti, augurando a Sua Maestà la Regina una pronta guarigione dal Covid e un rapido ritorno a una vibrante buona salute”.

Sono sicuro di parlare a nome di tutti augurando a Sua Maestà una pronta guarigione dal Covid e un rapido ritorno a una vibrante buona salute. – Boris Johnson 20 febbraio 2022

Anche altri membri del governo hanno espresso il loro sostegno, tra cui Sajid Javid, ministro della salute britannico, che ha scritto su Twitter di augurare a “Sua Maestà la Regina una pronta guarigione”.

Tesoriere Rishi Sunak, Le augurò una pronta guarigione. In carica, mentre il ministro dell’Interno, Priti Patel, ha aggiunto “Dio salvi la regina” alla fine del suo regno twittare.

Anche i membri del partito laburista di opposizione hanno espresso il loro sostegno tramite i social media. “Recuperate presto signora”, disse Keir Starmer, leader del partito. ha scritto su twitter.

La 95enne è etichettata come la regina più alta della Gran Bretagna Il settantesimo anniversario della sua ascesa al trono Questo mese.

Molti non hanno perso il fatto che la sua infezione sia arrivata mentre il governo si preparava a eliminare le recenti restrizioni e considerare come le persone stanno imparando a convivere con il coronavirus.

“24 ore prima che #BorisJohnson annunciasse la fine delle restrizioni covid, la regina ha confermato di avere il virus”, ha detto Andrew Pierce, commentatore politico per The Daily Mail, un tabloid. ha scritto su twitter“Cambierà idea adesso?”

Anche il tempismo del test positivo della regina era in mente per molti per le strade di Londra domenica mentre si sono ripresi Mattina ventosa e ventosa.

Questo è un altro segno che la pandemia non è finita, ha affermato Matt Treadwell, 47 anni, che lavora nel settore della salute mentale per il Servizio sanitario nazionale.

“Non è una cosa eccezionale avere una donna di 90 anni, quindi penso che ci chiediamo quanto sia grave”, ha detto Treadwell della regina. Ma si è affrettato a considerare il cambiamento di tono del virus da parte del governo in un momento ancora critico.

“Il fatto che nessun altro paese al mondo lo stia facendo in questo momento, per quanto ne so, non mi riempie di grande fiducia”, ha detto. “E’ una decisione politica”.

Altri hanno sottolineato che l’infezione con il Corona virus era l’ultima già da molto tempo serie di difficoltà Che la regina l’avesse affrontata fino a due mesi all’anno, compreso Risoluzione di un caso di violenza sessuale da suo figlio il principe Andrea. un’indagine su una fondazione di beneficenza gestita dal figlio maggiore, il principe Carlo; Charles è risultato positivo al virus.

“Cos’altro potresti dare quest’anno a Sua Maestà?” ha chiesto Paul Brand, l’editore in Gran Bretagna di ITV News.