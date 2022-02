La pubblicità del Super Bowl di Meta Quest 2 porta un cane animatronic in pensione nel metaverso

Meta ha debuttato Il suo annuncio del Super Bowl di Quest 2 Prima del grande gioco, ed è difficile capire esattamente come dovrebbe essere promosso il metaverso (tramite Il giornale di Wall Street). Evoca una strana miscela di nostalgia – e leggera paura – associata a un’infanzia trascorsa attorno a inquietanti animatronici, il tutto arrendendosi allo stesso tempo. Cinque notti da Freddy e specchio nero strumento a percussione.

Lo spot si apre in un Chuck E. Cheese-Eskey – abilmente chiamato Questes – con un peloso cane animatronico, una creatura rosa a sei braccia e due pinguini che eseguono “Don’t You (Forget About Me) for Simple Mind” sul palco nel corridoio. Subito dopo, una squadra di traslochi trascina i cadaveri della squadra di traslochi fuori dall’edificio poiché il sito è chiuso per sempre.

Il cane (che cade proprio sul confine tra carino e spaventoso) finisce per fissare fuori dalla finestra il banco dei pegni, senza il resto del suo staff in movimento, interpretando vari ruoli mentre viene passato tra i proprietari. Dopo una breve apparizione come decoratore di un campo da minigolf, viene sbalzato dal retro di un camioncino, quindi messo impotente all’interno di un compattatore di rifiuti, finché non viene miracolosamente estratto non appena la macchina inizia ad avvicinarsi alla sua testa.

La stessa donna che ha tirato fuori il cane dal tritarifiuti mostra il dispositivo elettronico di controllo dell’animazione in un centro spaziale, tenendolo in una posizione fissa puntato verso la mensa. Un giovane che prova una mostra di realtà virtuale al centro si toglie gli occhiali Quest 2 e in qualche modo ha l’idea di attaccarli al cane in movimento.

Bene, ecco dove lo prendi specchio nero-y – Il cane viene trasportato nella realtà virtuale per una meta, dove incontra i suoi vecchi membri della band ed è in grado di esibirsi di nuovo, un argomento che potresti ricordare da “San JuniperoL’episodio presenta un mondo virtuale in cui prosperano gli anziani e la coscienza dei morti.

Nella penultima scena, “Don’t You (Forget About Me)” riprende la riproduzione e l’annuncio mostra tutti e quattro gli amici, ciascuno in nuove posizioni, ballando allegramente con le cuffie Quest 2, come le parole “Vecchi amici . Nuovo divertimento”, Appare sullo schermo. Il cane animato, ancora equipaggiato con Quest 2, finisce per ululare al centro dello spazio ormai chiuso.

Dovrei sentirmi felice alla fine di questo annuncio? Il fatto che il cane animatronico si sarebbe probabilmente tolto le cuffie una volta aperto il centro spaziale mi ha fatto sentire vuoto dentro – o forse leggere troppo al suo interno. Questa potrebbe essere la realtà che Meta vuole ricostruire, ma, semmai, la deprimente realizzazione di questo annuncio attira maggiormente l’attenzione.