La partita drammatica di Hurkacz. 15 assi, svolta nel quarto game. Che vista

Ci sono stati diversi incontri ravvicinati fino alla fine del set, ma alla fine è stato il tie-break a decidere la partita. La partita al meglio delle 7 è stata molto equilibrata, con entrambi i giocatori che hanno servito in modo superbo. Il punteggio è 5-4 per il Wrocław Tuttavia, Korda ha commesso un errore che ha deciso l'esito dell'intera partita . Grazie a questo, Hubert ha ricevuto due calci piazzati. Sebastian ha parato il primo colpo con un asso, ma il secondo è stato servito dal nostro tennista. Il polacco ha chiuso facilmente il girone con il punteggio di 7:6(5).

La seconda partita avrebbe potuto iniziare perfettamente per Hurkacz, perché già nella prima partita c'era un break point per il giocatore del Wrocław. Tuttavia, l'americano ha rifiutato la minaccia di servizio. Più avanti nel set non ci sono state possibilità di break, quindi il destino del set è stato nuovamente deciso dal tie-break. Come nella prima partita, il risultato è stato deciso da un mini-break. questa volta Korda l'ha preso all'inizio del tie-break. Alla fine Sebastian ha vinto il set 7:6(5) ed è passato in vantaggio al terzo game.