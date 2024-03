A quel tempo, Carol III era a Windsorsey e poteva godersi la regalità nel suo cuore, attraverso le sue brevi conferenze. “The Telegraph” è stato recentemente pubblicato, proiettato altrove, per essere utilizzato via cavo attraverso il resto di Rodzini, senza approfondire la storia di Carola.

Questa casa è molto vicina l'una all'altra, quindi possiamo vederla in due punti. Nel frattempo si butta tutto. Non mi piace il personaggio di Harry e mia moglie Meghan Markle, che viaggiano negli Stati Uniti d'America.

Non possiamo permettere che la monarchia rimanga così com'è quando chiediamo a William e Kate, e così via, e non saremo in grado di prenderla sul serio. Questi dispositivi possono essere utilizzati correttamente attraverso il resto delle barre, utilizzando dispositivi specializzati. Zrywają też z iną tradizionalecją królewską.