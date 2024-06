Kaczyński era arrabbiato con alcuni attivisti del PiS

Nell’Assemblea della Piccola Polonia c’è una situazione di stallo sull’elezione del maresciallo del Voivodato. La prossima sessione del consiglio regionale si terrà il 1° luglio. Secondo i termini, se i consiglieri non riusciranno ad eleggere il consiglio del voivodato entro il 9 luglio, la Malopolska dovrà affrontare nuove elezioni per il consiglio regionale. Tuttavia, questa visione non è stata ancora presa sul serio. La situazione è cambiata lo scorso fine settimana quando Ryszard Terlecki ha minacciato di indire nuove elezioni.

Disordini nel PiS

Secondo Virtualna Polska, Jaroslaw Kaczynski è determinato a riportare l’ordine nelle organizzazioni del partito nella Piccola Polonia. Egli non ha escluso una mossa rischiosa, ovvero lo svolgimento di nuove elezioni nella regione.

– Non vogliono Kmita? Allora lasciali andare all’inferno. Nessun candidato può essere cambiato – deve dire il presidente della BRI durante una riunione. Secondo il piano, ogni consigliere del PiS che voterà contro Łukasz Kmita, che ha già perso due volte nella votazione per la carica di presidente del consiglio regionale, sarà espulso dal partito.

Nel frattempo alcuni attivisti sostengono che Kaczynski stia lentamente perdendo influenza, almeno in una parte del gruppo. I giornalisti del WP citano le dichiarazioni di singoli politici che cominciano a dubitare della competenza del presidente.

– È come un kamikaze a puntate. O come un pugile che viene colpito in faccia, si rialza, barcolla e finge di vincere – diceva uno. Altri dicono che Kaczynski “ha perso il suo istinto da qualche parte”.

Il fallimento di Kmita

Mercoledì 19 giugno, durante la 3a sessione dell’Assemblea del Voivodato della Piccola Polonia, non è stato possibile rieleggere il Maresciallo del Voivodato. 17 consiglieri hanno votato per la candidatura del favorito Jaroslav Kaczynski. È interessante notare che il voto è stato rinviato al 17 giugno, temendo un’altra sconfitta, con 19 voti contrari. La data del voto al 19 giugno non è casuale, perché il giorno prima, durante la sua visita a Cracovia, Kaczynski si è presentato nell’ufficio del consiglio distrettuale del PiS. Lì, secondo quanto riportato dai media, gli è stato detto che “tutto era concordato”.



