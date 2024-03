John Cena si esibisce agli Oscar. Wkroczył na scene… zupełnie nagi

Za dormi 96. Gala wręczenia Nagród Akademii Filmowej, un evento meraviglioso in un evento meraviglioso con un film brillante. Oggi assistiamo al culmine di una nuova storia popolare al Dolby Theatre di Hollywood, portando a casa il premio nella categoria film. In questo caso, puoi immaginare di passeggiare Reserie “Oppenheimer” Christophora Nolana, C'è molta pietra nella statua. Non fare clic su nient'altro – Oscar Survivor vince 'Grande Interesse'un prodotto polacco-americano, incoraggia a raccomandare a Rudolf Hossa di concentrarsi su Auschwitz-Birkenau e sull'esercizio fisico.